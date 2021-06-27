У понеділок, 28 червня, поєдинками в Копенгагені та Бухаресті продовжиться ігрова програма 1/8 фіналу Євро-2020.

У столиці Данії зустрінуться чинний віце-чемпіон світу, збірна Хорватії, та Іспанія. На Євро-2016 у Франції команди були в одній групі, і тоді сильнішими виявилися «картаті» — 2:1. Після цього доля звела суперників ще й у Лізі націй, де вони обмінялися домашніми перемогами — 6:0 у.е.льче та 3:2 у Загребі.

Цього разу букмекери бачать явним фаворитом підопічних Луїса Енріке. Зокрема, контора «Паріматч» ставки на перемогу Іспанії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,59, на нічию — 3,90, на виграш «картатих», у яких через позитивний тест на COVID-19 не зіграє півзахисник Перішич, — 7,00.

Продовжиться же ігровий день матчем на Національному стадіоні у столиці Румунії, де Франція битиметься зі Швейцарією. Кожна з команд на груповій стадії виграла по одному матчу. Але французам цього вистачило для того, щоб посісти перше місце у «групі смерті», а швейцарці лише завдяки додатковим показникам пройшли за квотою команд, що посіли треті місця у своїх квартетах.

Букмекери не вірять, що підопічні Володимира Петковича зможуть завадити чинним чемпіонам світу пробитися до чвертьфіналу. На успіх французів контора Favbet приймає ставки з коефіцієнтом 1,61, на мирний підсумок основного часу — 3,95, на перемогу Швейцарії — 6,50.

Євро-2020. 1/8 фіналу

28 червня (четвер)

Хорватія — Іспанія 19:00 «Футбол 1»

Франція — Швейцарія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Додамо, що переможці матчів 1/8 фіналу зустрінуться у чвертьфіналі між собою 2 липня в Санкт-Петербурзі.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данія завдяки розгрому Уельсу першою вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.

фото uefa.com

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