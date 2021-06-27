Чехія сенсаційно вибила голландців з Євро-2020: відеоогляд матчу

У неділю, 26 червня, програма 1/8 фіналу на Євро-2020 продовжилася поєдинком на заповненій «Пушкаш Арені» в Будапешті між Нідерландами та Чехією.

Євро-2020. 1/8 фіналу

Нідерланди — Чехія — 0:2

Голи: Голеш (68), Шик (80).

На 55-й хвилині вилучений де Лігт (Нідерланди).

Голандці у своїй групі, де виступали разом з Україною, зарекомендували себе атакуючою результативною командою. Але одна справа — груповий етап, де кожен має право на помилку, яку можна виправити в подальшому, і зовсім інше — ігри навиліт, де будь-який огріх може обійтися дуже дорого.

Мабуть, саме з надмірною відповідальністю за результат можна пов'язати той факт, що команди на двох за перший тайм завдали лише одного удару в площину воріт. Причому зробили це чехи, яким більшість відводили роль аутсайдера в даному поєдинку.

Найцікавіше же почалося після перерви. Спочатку голандець Мален втік до воріт з центру поля, але спроба обіграти голкіпера виявилася невдалою — Вацлік забрав м'яча в ногах у суперника. А потім «помаранчеві» на рівному місці «намалювали» собі проблеми. Де Лігт не зміг підлаштуватися під простий м'яч, послизнувся та змушений був «загрібати» сферу рукою, щоб не пустити до воріт Шика. Арбітр спочатку «нагородив» захисника жовтою карткою, але після перегляду VAR змінив своє рішення та вилучив гравця «Ювентуса» з поля, залишивши голландців у меншості.

Примітно, що голандські футболісти за свою історію виступів на чемпіонатах Європи отримали чотири червоні картки. За іронією долі, всі (!) вилучення припали на матчі проти Чехії/Чехословаччини: Неєскенс та ван Ханегем у 1976-му, Хейтінга в 2004-му й ось тепер де Лігт у 2021-му.

Опинившись у більшості, чехи набралися сміливості, і незабаром відкрили рахунок у матчі. Після подачі з кутового Калас виграв верхову боротьбу, скинув м'яча на лінію воротарського, звідки Голеш головою переправив м'яча у ворота — 0:1.

Ну, а остаточно «поховав» надії Нідерландів на порятунок Шик, який із меж штрафного в дотик замкнув зручний пас від Голеша — 0:2. Для форварда леверкузенського «Байєра» цей гол став четвертим на турнірі, причому для цього йому знадобилося лише вісім ударів у рамку воріт.

Таким чином, Чехія вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де зіграє 3 липня в Баку з Данією.

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Фото uefa.com

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