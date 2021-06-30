«Заслужили своєю грою та віддачею на любов України»: слова Шевченка після перемоги над Швецією на Євро-2020

Збірна України у важкому поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла в додатковий час команду Швеції (2:1) та вийшла до чвертьфіналу турніру. Неймовірні емоції пережили всі — і футболісти, і весь персонал «жовто-синіх», і численні вболівальники, як на трибунах стадіону «Хемпден Парк» у Глазго, так і біля екранів телевізорів.

«Такий матч, два суперники грали дуже добре, цікавий футбол вийшов, ніхто не хотів програвати, тому дотягнули до такої драми наприкінці зустрічі.

Я вдячний всім людям, які прийшли сьогодні та підтримали нас. Також тут була моя сім'я, мої діти, тому я дуже хотів домогтися цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, які вони витратили, за той героїзм, продемонстрований на полі. Хочу подякувати нашому Президенту. Він подзвонив учора, підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Я думаю, ця команда заслужила своєю грою та віддачею на любов України.

Зараз у нас є трохи часу порадіти, а завтра вже будемо починати підготовку до чвертьфіналу. Збірна Англія — сильна команда з сильними виконавцями у складі та з великою лавкою запасних. Дуже потужна команда. Чудово це розумію. І чудово розумію, наскільки важкий матч на нас чекає. Але завжди потрібно мати віру в свої сили. Віру та стійкість. Це те, що ми сьогодні показали", — зазначив після гри наставник «жовто-синіх» Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок на турнірі, чвертьфінальний проти Англії, збірна України проведе 3 липня на «Стадіо Олімпіко» в Римі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі пари ¼ фіналу Євро-2020.

фото УАФ

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