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Спорт

Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 25 липня

17:10 25 липня 2021
Медалі Олімпіади в Токіо

У неділю, 25 липня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися чергові фінали й були розіграні 18 комплектів медалей.

На п'єдестал пошани за перші дні змагань піднімалися представники вже 40 країн, в тому числі й два спортсмени з України — слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, що стала бронзовим призером, аналогічну медаль завоював фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін. Наша збірна ділить 31-е місце з Німеччиною, Казахстаном та Туреччиною.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю нагород) утримує Китай — 11 медалей (6 золотих, 1 срібна та 4 бронзових). Японія на другому місці з шістьма нагородами (5+1), на третій позиції — США з десятьма (4+2+4).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 6 1 4 11
2 Японія 5 1 0 6
3 США 4 2 4 10
4 Південна Корея 2 0 3 5
5 Олімпійський комітет Росії 1 4 2 7
6 Італія 1 1 3 5
7 Австралія 1 1 1 3
Франція 1 1 1 3
9 Угорщина 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
11 Австрія 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Косово 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
Узбекистан 1 0 0 1
17 Канада 0 2 0 2
Нідерланди 0 2 0 2
19 Бразилія 0 1 1 2
Великобританія 0 1 1 2
Індонезія 0 1 1 2
Сербія 0 1 1 2
Тайвань 0 1 1 2
24 Бельгія 0 1 0 1
Болгарія 0 1 0 1
Колумбія 0 1 0 1
Іспанія 0 1 0 1
Грузія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Румунія 0 1 0 1
31 Німеччина 0 0 2 2
Казахстан 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
Україна 0 0 2 2
35 Естонія 0 0 1 1
Ізраїль 0 0 1 1
Мексика 0 0 1 1
Монголія 0 0 1 1
Словенія 0 0 1 1
Швейцарія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в понеділок, 26 липня, на Іграх у Токіо розіграють 11 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапороносець України на церемонії відкриття Олімпіади Олена Костевич зупинилася за крок від медалі Ігор.

Фото Twitter Tokyo 2020

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