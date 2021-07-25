Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 25 липня

У неділю, 25 липня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися чергові фінали й були розіграні 18 комплектів медалей.

На п'єдестал пошани за перші дні змагань піднімалися представники вже 40 країн, в тому числі й два спортсмени з України — слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, що стала бронзовим призером, аналогічну медаль завоював фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін. Наша збірна ділить 31-е місце з Німеччиною, Казахстаном та Туреччиною.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю нагород) утримує Китай — 11 медалей (6 золотих, 1 срібна та 4 бронзових). Японія на другому місці з шістьма нагородами (5+1), на третій позиції — США з десятьма (4+2+4).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 6 1 4 11 2 Японія 5 1 0 6 3 США 4 2 4 10 4 Південна Корея 2 0 3 5 5 Олімпійський комітет Росії 1 4 2 7 6 Італія 1 1 3 5 7 Австралія 1 1 1 3 Франція 1 1 1 3 9 Угорщина 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 11 Австрія 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Косово 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 Узбекистан 1 0 0 1 17 Канада 0 2 0 2 Нідерланди 0 2 0 2 19 Бразилія 0 1 1 2 Великобританія 0 1 1 2 Індонезія 0 1 1 2 Сербія 0 1 1 2 Тайвань 0 1 1 2 24 Бельгія 0 1 0 1 Болгарія 0 1 0 1 Колумбія 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 Грузія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Румунія 0 1 0 1 31 Німеччина 0 0 2 2 Казахстан 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 Україна 0 0 2 2 35 Естонія 0 0 1 1 Ізраїль 0 0 1 1 Мексика 0 0 1 1 Монголія 0 0 1 1 Словенія 0 0 1 1 Швейцарія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в понеділок, 26 липня, на Іграх у Токіо розіграють 11 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапороносець України на церемонії відкриття Олімпіади Олена Костевич зупинилася за крок від медалі Ігор.

Фото Twitter Tokyo 2020

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