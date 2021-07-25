Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 25 липня
У неділю, 25 липня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися чергові фінали й були розіграні 18 комплектів медалей.
На п'єдестал пошани за перші дні змагань піднімалися представники вже 40 країн, в тому числі й два спортсмени з України — слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, що стала бронзовим призером, аналогічну медаль завоював фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін. Наша збірна ділить 31-е місце з Німеччиною, Казахстаном та Туреччиною.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю нагород) утримує Китай — 11 медалей (6 золотих, 1 срібна та 4 бронзових). Японія на другому місці з шістьма нагородами (5+1), на третій позиції — США з десятьма (4+2+4).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|6
|1
|4
|11
|2
|Японія
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Південна Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Олімпійський комітет Росії
|1
|4
|2
|7
|6
|Італія
|1
|1
|3
|5
|7
|Австралія
|1
|1
|1
|3
|Франція
|1
|1
|1
|3
|9
|Угорщина
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|11
|Австрія
|1
|0
|0
|1
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|Іран
|1
|0
|0
|1
|Косово
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|17
|Канада
|0
|2
|0
|2
|Нідерланди
|0
|2
|0
|2
|19
|Бразилія
|0
|1
|1
|2
|Великобританія
|0
|1
|1
|2
|Індонезія
|0
|1
|1
|2
|Сербія
|0
|1
|1
|2
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|24
|Бельгія
|0
|1
|0
|1
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Колумбія
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|Індія
|0
|1
|0
|1
|Румунія
|0
|1
|0
|1
|31
|Німеччина
|0
|0
|2
|2
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|Туреччина
|0
|0
|2
|2
|Україна
|0
|0
|2
|2
|35
|Естонія
|0
|0
|1
|1
|Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|Монголія
|0
|0
|1
|1
|Словенія
|0
|0
|1
|1
|Швейцарія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що в понеділок, 26 липня, на Іграх у Токіо розіграють 11 комплектів нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапороносець України на церемонії відкриття Олімпіади Олена Костевич зупинилася за крок від медалі Ігор.
Фото Twitter Tokyo 202040
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