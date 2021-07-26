Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 26 липня
У понеділок, 26 липня, на Олімпійських іграх ц Токіо відбулися чергові фінали й були розіграні 11 комплектів медалей.
На п'єдестал пошани за перші дні змагань піднімалися представники вже 51 країни, в тому числі й два спортсмени з України — дзюдоїстка Дар'я Білодід та фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін стали бронзовими призерами Ігор. Наша збірна ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною.
Лідером у медальному заліку є Японія — 13 нагород (8 золотих, 2 срібні та 3 бронзові). США на другому місці з 14 медалями (7+3+4), на третій позиції — Китай з 18-ма (6+5+7).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Японія
|8
|2
|3
|13
|2
|США
|7
|3
|4
|14
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Олімпійський комітет Росії
|4
|5
|3
|13
|5
|Великобританія
|3
|3
|1
|7
|6
|Південна Корея
|3
|0
|4
|7
|7
|Австралія
|2
|1
|3
|6
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Італія
|1
|4
|4
|9
|10
|Франція
|1
|2
|2
|5
|11
|Канада
|1
|2
|1
|4
|12
|Угорщина
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|14
|Хорватія
|1
|0
|1
|2
|Словенія
|1
|0
|1
|2
|16
|Австрія
|1
|0
|0
|1
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|Іран
|1
|0
|0
|1
|Норвегія
|1
|0
|0
|1
|Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
|Нідерланди
|0
|3
|0
|3
|25
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилія
|0
|2
|1
|3
|27
|Грузія
|0
|2
|0
|2
|28
|Чехія
|0
|1
|1
|2
|Іспанія
|0
|1
|1
|2
|Індонезія
|0
|1
|1
|2
|Сербія
|0
|1
|1
|2
|Швейцарія
|0
|1
|1
|2
|33
|Бельгія
|0
|1
|0
|1
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Колумбія
|0
|1
|0
|1
|Данія
|0
|1
|0
|1
|Індія
|0
|1
|0
|1
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|Румунія
|0
|1
|0
|1
|40
|Німеччина
|0
|0
|3
|3
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
|Єгипет
|0
|0
|2
|2
|Монголія
|0
|0
|2
|2
|Туреччина
|0
|0
|2
|2
|Україна
|0
|0
|2
|2
|46
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Естонія
|0
|0
|1
|1
|Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|Нова Зеландія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що у вівторок, 27 липня, на Іграх у Токіо розіграють 22 комплекти нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська шаблістка Ольга Харлан вирішила взяти перерву в кар'єрі після сенсаційної поразки на Олімпіаді.
Фото Twitter Tokyo 20203
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