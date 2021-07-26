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Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 26 липня

20:32 26 липня 2021
Медалі Олімпіади в Токіо

У понеділок, 26 липня, на Олімпійських іграх ц Токіо відбулися чергові фінали й були розіграні 11 комплектів медалей.

На п'єдестал пошани за перші дні змагань піднімалися представники вже 51 країни, в тому числі й два спортсмени з України — дзюдоїстка Дар'я Білодід та фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін стали бронзовими призерами Ігор. Наша збірна ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною.

Лідером у медальному заліку є Японія — 13 нагород (8 золотих, 2 срібні та 3 бронзові). США на другому місці з 14 медалями (7+3+4), на третій позиції — Китай з 18-ма (6+5+7).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Японія 8 2 3 13
2 США 7 3 4 14
3 Китай 6 5 7 18
4 Олімпійський комітет Росії 4 5 3 13
5 Великобританія 3 3 1 7
6 Південна Корея 3 0 4 7
7 Австралія 2 1 3 6
8 Косово 2 0 0 2
9 Італія 1 4 4 9
10 Франція 1 2 2 5
11 Канада 1 2 1 4
12 Угорщина 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
14 Хорватія 1 0 1 2
Словенія 1 0 1 2
16 Австрія 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Гонконг 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Норвегія 1 0 0 1
Філіппіни 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
Узбекистан 1 0 0 1
24 Нідерланди 0 3 0 3
25 Тайвань 0 2 2 4
26 Бразилія 0 2 1 3
27 Грузія 0 2 0 2
28 Чехія 0 1 1 2
Іспанія 0 1 1 2
Індонезія 0 1 1 2
Сербія 0 1 1 2
Швейцарія 0 1 1 2
33 Бельгія 0 1 0 1
Болгарія 0 1 0 1
Колумбія 0 1 0 1
Данія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Йорданія 0 1 0 1
Румунія 0 1 0 1
40 Німеччина 0 0 3 3
Казахстан 0 0 3 3
42 Єгипет 0 0 2 2
Монголія 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
Україна 0 0 2 2
46 Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Естонія 0 0 1 1
Ізраїль 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Мексика 0 0 1 1
Нова Зеландія 0 0 1 1

Нагадаємо, що у вівторок, 27 липня, на Іграх у Токіо розіграють 22 комплекти нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська шаблістка Ольга Харлан вирішила взяти перерву в кар'єрі після сенсаційної поразки на Олімпіаді.

Фото Twitter Tokyo 2020

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