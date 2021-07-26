Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 26 липня

У понеділок, 26 липня, на Олімпійських іграх ц Токіо відбулися чергові фінали й були розіграні 11 комплектів медалей.

На п'єдестал пошани за перші дні змагань піднімалися представники вже 51 країни, в тому числі й два спортсмени з України — дзюдоїстка Дар'я Білодід та фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін стали бронзовими призерами Ігор. Наша збірна ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною.

Лідером у медальному заліку є Японія — 13 нагород (8 золотих, 2 срібні та 3 бронзові). США на другому місці з 14 медалями (7+3+4), на третій позиції — Китай з 18-ма (6+5+7).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Японія 8 2 3 13 2 США 7 3 4 14 3 Китай 6 5 7 18 4 Олімпійський комітет Росії 4 5 3 13 5 Великобританія 3 3 1 7 6 Південна Корея 3 0 4 7 7 Австралія 2 1 3 6 8 Косово 2 0 0 2 9 Італія 1 4 4 9 10 Франція 1 2 2 5 11 Канада 1 2 1 4 12 Угорщина 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 14 Хорватія 1 0 1 2 Словенія 1 0 1 2 16 Австрія 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Гонконг 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Норвегія 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 Узбекистан 1 0 0 1 24 Нідерланди 0 3 0 3 25 Тайвань 0 2 2 4 26 Бразилія 0 2 1 3 27 Грузія 0 2 0 2 28 Чехія 0 1 1 2 Іспанія 0 1 1 2 Індонезія 0 1 1 2 Сербія 0 1 1 2 Швейцарія 0 1 1 2 33 Бельгія 0 1 0 1 Болгарія 0 1 0 1 Колумбія 0 1 0 1 Данія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Румунія 0 1 0 1 40 Німеччина 0 0 3 3 Казахстан 0 0 3 3 42 Єгипет 0 0 2 2 Монголія 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 Україна 0 0 2 2 46 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Естонія 0 0 1 1 Ізраїль 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Мексика 0 0 1 1 Нова Зеландія 0 0 1 1

Нагадаємо, що у вівторок, 27 липня, на Іграх у Токіо розіграють 22 комплекти нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська шаблістка Ольга Харлан вирішила взяти перерву в кар'єрі після сенсаційної поразки на Олімпіаді.

Фото Twitter Tokyo 2020

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