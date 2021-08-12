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Спорт

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 в Токіо оголосила про заручини

11:21 12 серпня 2021
Маркета Вондроушова

22-річна чеська тенісистка Маркета Вондроушова, яка завоювала срібну медаль на нещодавній Олімпіаді-2020 у Токіо, вирішила піти під вінець.

Спортсменка, яка посідає 42-у сходинку в світовому рейтингу, відповіла згодою на пропозицію руки та серця від свого коханого Штепана Шимека, з яким зустрічається протягом уже семи років.

«Мій назавжди», — поділилася Маркета фотографією, на якій демонструє руку із заповітною обручкою на пальці.

Нагадаємо, що на півфінальній стадії Вондроушова вибила з боротьби нашу співвітчизницю Еліну Світоліну. У підсумку українка стала бронзовим призером, обігравши в драматичному матчі за третє місце Єлену Рибакіну з Казахстану, а чешка у вирішальному поєдинку поступилася швейцарці Белінді Бенчіч та завоювала «срібло».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса та показала фото з торжества.

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