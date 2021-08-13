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Спорт

Серветку, в яку плакав Мессі на прощанні з «Барселоною», продають за мільйон доларів

16:43 13 серпня 2021
Ліонель Мессі

На переході Ліонеля Мессі до французького «ПСЖ», який став головною трансферною бомбою нинішнього літа, хочуть заробити багато людей. Причому, обирають для цього найоригінальніші способи.

Зокрема, один спритний каталонець побував на прощальній прес-конференції аргентинця, де підібрав пом'яту серветку. Але не просту, а саме ту (принаймні, так стверджує «підприємець»), якою витирав сльози Лео, кажучи слова подяки клубу, що «приютив» його на 20 років. І повісив на неї неймовірний «цінник» — 1 мільйон доларів.

Природно, достеменно невідомо, це саме та серветка, в яку плакав Мессі, але, можливо, знайдеться якийсь божевільний колекціонер, у якого «завалявся» зайвий мільйон доларів і який готовий розлучитися з ним заради сумнівного артефакту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що викинуту капітанську пов'язку Кріштіану Роналду виставили в Сербії на аукціон.

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