Серветку, в яку плакав Мессі на прощанні з «Барселоною», продають за мільйон доларів

На переході Ліонеля Мессі до французького «ПСЖ», який став головною трансферною бомбою нинішнього літа, хочуть заробити багато людей. Причому, обирають для цього найоригінальніші способи.

Зокрема, один спритний каталонець побував на прощальній прес-конференції аргентинця, де підібрав пом'яту серветку. Але не просту, а саме ту (принаймні, так стверджує «підприємець»), якою витирав сльози Лео, кажучи слова подяки клубу, що «приютив» його на 20 років. І повісив на неї неймовірний «цінник» — 1 мільйон доларів.

Природно, достеменно невідомо, це саме та серветка, в яку плакав Мессі, але, можливо, знайдеться якийсь божевільний колекціонер, у якого «завалявся» зайвий мільйон доларів і який готовий розлучитися з ним заради сумнівного артефакту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що викинуту капітанську пов'язку Кріштіану Роналду виставили в Сербії на аукціон.

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