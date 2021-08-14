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Спорт

Перший медаліст Олімпіади-2020 у Токіо викритий у вживанні допінгу

9:24 14 серпня 2021
Чіджінду Уджа

Всесвітня антидопінгова організація (WADA) продовжує знаходити нові випадки позитивних допінг-проб у спортсменів-учасників Олімпіади-2020 в Токіо.

І якщо раніше «нечистими» виявлялися атлети, які були далекі від призових місць, то цього разу «зачепило» медаліста Ігор. Постраждав британський легкоатлет Чіджінду Уджа, аналіз якого, взятий після виступу в естафеті 4×100 метрів, показав наявність в організмі забороненого препарату.

Нагадаємо, що в естафетній гонці Уджа з партнерами завоював «срібло», поступившись лише однією сотою секунди (!) суперникам з Італії. Тепер же британців можуть позбавити нагороди, причому, згідно з антидопінговими правилами World Athletics, якщо один із учасників естафетної команди викритий у вживанні допінгу, медалей позбавляють також і інших.

Без медалей можуть залишитися і партнери Уджи (крайній зліва) по естафетній команді

Додамо, що атлети Великобританії завоювали в Токіо 65 нагород (22 золоті, 21 срібну та 22 бронзові), що дозволило їм фінішувати на четвертому місці в загальному медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер із Німеччини побила коня й нарвалася на дискваліфікацію з Олімпіади.

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