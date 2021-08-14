У суботу, 14 серпня, в Монці на U-Power Stadium пройде товариський матч між найсильнішими командами Італії та України за підсумками минулого сезону — міланським «Інтером» та київським «Динамо».

Кияни вже встигли стартувати в новому сезоні. У чемпіонаті України підопічні Мірчі Луческу, набравши дев'ять очок після трьох турів, очолюють турнірну таблицю, також «біло-сині» провели гостьовий спаринг із турецьким «Фенербахче» (1:1). До слова, в Мілан динамівці у складі 25 футболістів вирушили без свого наставника, який продовжує в Києві відновлюватися після перенесеної операції.

А ось «Інтер», який після завоювання чемпіонства змінив головного тренера (замість Антоніо Конте прийшов Сімоне Індзагі), свій перший офіційний матч проведе 21 серпня, коли зіграє в серії А із «Дженоа», і поєдинок з «Динамо» розглядає як генеральну репетицію перед початком сезону.

Раніше команди зустрічалися між собою чотири рази, і «Динамо» поки не може похвалитися перемогою над міланським грандом. Усі поєдинки пройшли в рамках Ліги чемпіонів — дві нічиї та дві перемоги «Інтера» при загальній різниці м'ячів 7:5 не на користь «Динамо».

У прямій трансляції матч двох учасників групового турніру Ліги чемпіонів-2021/2022 можна подивитися, починаючи з 19:30, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Динамо» та збірної України Денис Попов вибув через важку травму на півроку.

Фото ФК «Динамо»

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