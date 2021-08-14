Український призер Олімпіади-2020 розповів, як почав завойовувати нагороди після удару блискавки

Бронзовий медаліст Ігор-2020 на Токіо фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін поділився історією, яку вважає відправною точкою у своїй кар'єрі й після якої його результати різко пішли вгору.

«У мене взагалі нічого не виходило протягом багатьох років. Їздив на чемпіонати світу та Європи, але в призери не потрапляв, протягом тривалого часу навіть до збірної не включали. Але якась віра була, що це все не дарма. А в 2017-му я вперше за вісім років потрапив на етапі Кубка світу в призи. І десь за півтора тижні до цих змагань у Швейцарії я поїхав із друзями пограти у футбол. Там дощик ішов, я стояв під деревом із телефоном, чекав, поки хлопці зберуться. В цей час у дерево, яке в двох метрах від мене стояло, вдарила блискавка. Мене, судячи з усього, якимось залишковим розрядом зачепило. Коротше, я втратив свідомість, прокусив язика наскрізь. Потім ще себе дня чотири погано почував. А потім поїхав на етап Кубка світу й потрапив у призи. І, власне кажучи, з цього моменту кар'єра вгору пішла. Таке, мене підколюють до сих пір», — згадав Рейзлін в інтерв'ю XSPORT .

Також фехтувальник, який одним із перших серед наших співвітчизників завоював у Токіо медаль, розповів про свої переживання під час Олімпіади. «Якщо ми беремо наш конкретно вид спорту, то на Олімпійських іграх люди не показують свого максимуму. Усі, хто їде у статусі фаворитів, перша п'ятірка — психологічно важко, усім дуже страшно. Ті, кому вдається з цим впоратися, ті потрапляють на п'єдестал. А у багатьох із фаворитів просто нічого не виходить, тому що мандраж божевільний. Мене конкретно трусило. Перед першим боєм дуже сильно. Перед наступним — трохи слабше. А коли за четвірку фехтував, бій за бронзу — це якийсь кошмар був. Я й сидіти не міг між боями. Такого ніколи не було: ані на чемпіонаті світу, яких я шість штук відвідав, ані на чемпіонатах Європи — ніколи такого мандражу не було», — розповів фехтувальник.

Ігор Рейзлін зізнався, що його суттєво "трусило" на Олімпіаді в Токіо

Нагадаємо, що українські спортсмени завоювали в Токіо 19 медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових), посівши в підсумковому заліку за загальною кількістю нагород високе 16-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована українська стрибунка у воду 19-річна Софія Лискун оголосила про завершення кар'єри.

Фото НОК України

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