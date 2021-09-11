Непереможний українець Сіренко «вимкнув» у першому раунді досвідченого росіянина: відео нокауту

Увечері у п'ятницю, 10 вересня, у Парижі в рамках вечора боксу відбувся поєдинок між непереможним українцем Владиславом Сіренком (18 перемог, 15 з них — нокаутом), який побив двометрового брата зірки футболу Бензема, та досвідченим росіянином Олександром Устиновим (36 перемог, 27 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

Відзначимо, що різниця у віці боксерів становить цілих 18 років (українцю 26, його супернику — 44), і в звітному бою верх взяла молодість. Владислав із перших секунд пішов в атаку та прекрасним хуком з правої зробив так, що росіянин більше продовжити не зміг.

Таким чином, Сіренко здобув уже третю перемогу в 2021 році (і 18-у в кар'єрі), захистивши свій чемпіонській пояс за версією WBC Asia, завойований у грудні 2020-го в поєдинку зі своїм співвітчизником Костянтином Довбищенком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Теофімо Лопес навідріз відмовився від реваншу з Василем Ломаченком.

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