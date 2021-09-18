Відомий тренер відкрив пиво на прес-конференції та запропонував футболісту випити з ним: веселе відео

Головний тренер польської «Легії» Чеслав Міхневич повеселив журналістів на прес-конференції після переможного матчу своєї команди проти московського «Спартака» (1:0) в рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи.

Наставник прийшов на спілкування з представниками ЗМІ в гарному настрої. Помітивши на столі кілька пляшок пива, Чеслав, недовго думаючи, відкрив їх та запропонував «пригубити» захиснику Матеушу Ветесці, який сидів поруч за столом. Коли ж футболіст ввічливо відмовився, Міхневич залпом випив вміст тари.

Нагадаємо, що «Легія», за яку виступає футболіст збірної України Ігор Харатін, забила переможний м'яч у ворота «Спартака» вже в компенсований час. Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі та провів на полі 59 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний футболіст «Боруссії» Беллінгем уперше спробував пиво прямо на полі під час матчу бундесліги проти «Байєра».

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