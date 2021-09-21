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Спорт

«Це буде яскрава ніч»: скандальний український боксер зробив сміливий прогноз на бій Джошуа — Усик

18:21 21 вересня 2021
Іван Редкач

Український боксер Іван Редкач, який нещодавно одружився в США з давньою коханою дівчиною Ганною Андрєєвою, поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою за три чемпіонські пояси між суперважковаговиками Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

«Саша його винесе за 3−7 раундів, це буде його ніч!!! Джошуа вже побив двох Олімпійських чемпіонів, але Саша молодий і у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже близькими до завершення кар'єри. Сашенько, прийшов твій час, не забудьте купити побільше попкорну додому! Це буде яскрава емоційна ніч», — дав сміливий прогноз Іван, який раніше неодноразово висловлювався в неприємному світлі про Василя Ломаченка та Олександр Усика, на своїй сторінці в Instagram.

До слова, довіряти чуттю Редкача можна, адже як мінімум одного разу воно його не підвело. Зокрема, в жовтні 2020-го боксер поставив у букмекерській конторі 25 тисяч доларів на перемогу Теофімо Лопеса над Василем Ломаченком — і зміг збільшити свою ставку майже в три рази. Цього разу Усик також проходить у букмекерів, як аутсайдер, але Іван вірить у нього…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик за майбутній титульний бій заробить близько 5 млн доларів, Джошуа — у чотири рази більше.

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