«Металіст» Ярославського вибив «Десну» з Кубка України: відеоогляди матчів

У вівторок, 21 вересня, в Миколаєва та Харкові пройшли два матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Миколаїв» — «Рух» (Львів) — 0:3 (Кондраков, 37, 44, з пенальті, 90+3, з пенальті). На 21-й хвилині вилучений Березянський («Миколаїв»).

Господарі залишилися в меншості після того, як захисник Березянський зірвав вихід суперника віч-на-віч із воротарем. Після цього представник елітного дивізіону, що грав без головного тренера Леоніда Кучука, у якого напередодні померла мати, забив три м'ячі, два з яких — з пенальті. Хет-трик записав на свій рахунок 23-річний нападник львів'ян Данило Кондраков.

«Металіст» (Харків) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Харріс, 73, Мізюк, 89 — Волошин, 45).

Відроджений Олександром Ярославським харківський «Металіст» рветься назад до елітного футбольного дивізіону. Харків'яни впевнено лідирують в першій лізі, вигравши вісім із дев'яти стартових матчів. Щоправда, з боку суперників підопічних Олександра Кучера лунає багато претензій з приводу суддівства. Чи жарт — арбітри за 9 турів вилучили 7 суперників «Металіста» та призначили 7 пенальті. З іншого боку — «Десна», яка має ігрові та фінансові проблеми, через що багато хто схилявся до того, що чернігівці просто пожертвують кубковим турніром заради того, щоб утриматися в групі лідерів у чемпіонаті, де у «сіверян» після стартового переможного спурту намітився спад.

Насправді же все вийшло не так просто. Чернігівці наприкінці першого тайму вийшли вперед, коли орендований у «Динамо» Волошин вийшов віч-на-віч із воротарем та перекинув його, тим самим засмутивши численних уболівальників, які практично заповнили трибуни ОСК «Металіст». Утім, після перерви змусив місцевих фанатів від радості вскочити на ноги Харріс, який вийшов на заміну (до слова, перший англієць у чемпіонатах України), вдало замкнувши подачу Танчика та зрівнявши рахунок.

Трохи згодом господарі були близькі до того, щоб вийти вперед, коли бразилець Пейшото пробив головою у стійку. Але вирвати перемогу їм вдалося перед самим фінальним свистком, коли центральний захисник Мізюк вдало підключився на подачу з кутового — 2:1, і першоліговий «Металіст» вибиває елітну «Десну» з турніру.

Додамо, що ігрова програма 1/16 фіналу Кубка України продовжиться наступними матчами: «Таврія-Сімферополь» — «Олександрія», «ЛНЗ» — «Інгулець», «Волинь» — «Маріуполь», «ВПК-Агро» — «Дніпро- 1», «Оболонь» — «Верес» (22 вересня), «Епіцентр» — «Металіст-1925», «Гірник-Спорт» — «Львів», «Прикарпаття» — «Чорноморець», «Альянс» — «Минай» (23 вересня). Також 22 вересня в Києві на НСК «Олімпійський» буде зіграний матч за Суперкубок України між «Шахтарем» і «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч за Суперкубок України «Шахтар» — «Динамо».

Фото ФК «Металіст»

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