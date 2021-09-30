Зірку Мірчі Луческу в Донецьку залили «динамівською» фарбою

Досвідчений наставник київського «Динамо» Мірча Луческу, який зазнав разом зі своїми підопічними в Мюнхені розгромної поразки від «Баварії» в груповому турнірі Ліги чемпіонів, «постраждав» від дій уболівальників.

Зі здоров'ям у 76-річного румунського тренера, слава богу, все гаразд. А ось репутація у Луческу після того, як він очолив «Динамо», серйозно підмочена, особливо серед радикальних фанатів «Шахтаря», які й після окупації Донбасу залишилися жити в Донецьку. Саме вони «постаралися», заливши синьою фарбою зірку румунського тренера, покладену біля «Донбас Арени» ще в 2011 році з іменною табличкою.

«Уболівальники „Шахтаря“ не пробачили Луческу перехід до київського „Динамо“. Кілька днів тому зірка Мірчі на алеї слави біля „Донбас Арени“ була повністю залита синьою фарбою (у кольорах „Динамо“), майже приховавши ім'я власника. Акція явно стала відповіддю на нещодавні слова румуна, який послав всіх, кому не подобається його поведінка, до Донецька, до зірки. Адже давно відомо, що вболівальники „Шахтаря“ не прощають зради, якою став перехід багаторічного тренера клубу до стану головного суперника», — написав у Facebook один із підписників, прикріпивши фото та відео скоєного.

Нагадаємо, що після матчу за Суперкубок України румунський фахівець без зайвої дипломатії висловився про поведінку свого колеги з «Шахтаря» Роберто де Дзербі, а потім «нагадав» усім про те, який внесок зробив у досягнення «гірників». До слова, вони дійсно вражають — за 12 років під керівництвом румуна донецький клуб завоював 22 трофеї на внутрішній та європейській аренах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу переніс операцію з видалення кісти.

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