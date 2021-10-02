Супергол із «нульового» кута приніс «Дніпру-1» перемогу над «Львовом»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 2 жовтня, матчами в Ковалівці, Тернополі та Полтаві продовжилася програма 10-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 10-й тур

2 жовтня (субота)

«Колос» (Ковалівка) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Лисенко, 15, Ренанн, 58 — Смирний, 29).

«Колос» після вильоту з Ліги конференцій продовжує «лихоманити» по ходу нинішнього сезону, що призвело до зміни головного тренера та «базікання» в середині турнірної таблиці. У матчі з «Чорноморцем» ковалівці швидко вийшли вперед, але ще до перерви отримали гол у відповідь, що став для них ювілейним, сотим, пропущеним у прем'єр-лізі. Утім, у другому таймі новачок «Колоса» бразилець Ренанн забив таки переможний м'яч у матчі, продовживши тим самим безвиграшну серію «моряків» до шести матчів.

«Львів» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 2).

У самому дебюті зустрічі форвард збірної України Артем Довбик створив справжній шедевр. Нападник фактично повторив легендарні голи Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 та Сергія Реброва у ворота «Барселони» в Лізі чемпіонів, з єдиною лише різницею, що пробивав із протилежного флангу. Цей забитий м'яч, який у підсумку став єдиним та переможним для «Дніпра-1», точно стане одним із претендентів на найкращий гол сезону — його варто подивитися.

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 3:0 (Ранхель, 66, Тілль, 77, 85).

«Інгулець», що підходив до матчу в Полтаві з серією з чотирьох матчів без перемог, протримався до середини другого тайму. А потім «Ворскла» забила тричі та продовжила свою безпрограшну домашню серію в чемпіонаті до восьми ігор.

1 жовтня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Рух» (Львів) — 0:2 (Таллес, 25, Климчук, 37).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 21 (10);

4. «Дніпро-1» — 19 (10);

5. «Олександрія» — 17 (9);

6. «Зоря» — 17 (9);

7. «Десна» — 16 (9);

8. «Рух» — 11 (10);

9. «Колос» — 11 (9);

10. «Верес» — 11 (9);

11. «Металіст 1925» — 10 (9);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Львів» — 6 (10).

14. «Чорноморець» — 6 (10);

15. «Минай» — 6 (8);

16. «Маріуполь» — 4 (10);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Олів'є Тілль («Ворскла»).

У рамках 10-го туру УПЛ в неділю, 3 жовтня, зіграють також: «Верес» — «Олександрія», «Зоря» — «Десна», «Металіст 1925» — «Минай» та «Динамо» — «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали прогноз на поєдинок УПЛ «Динамо» — «Шахтар».

Фото ФК «Львів»

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