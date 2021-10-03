«Зоря» обіграла «Десну» та продовжила безпрограшну серію в УПЛ: відеоогляди матчів

У неділю, 3 жовтня, завершується ігрова програма 10-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 10-й тур

«Верес» (Рівне) — «Олександрія» — 0:0.

Рівненський «Верес», незважаючи на статус новачка прем'єр-ліги, на своєму полі з початку сезону поки не програвав. Не змогла обіграти підопічних Юрія Вірта й «Олександрія» — поєдинок завершився нульовою нічиєю, а рівняни продовжили свою безпрограшну домашню серію до п'яти матчів.

«Зоря» (Луганськ) — «Десна» (Чернігів) — 2:0 (Булеца, 19, Громов, 70). На 7-й хвилині Булеца («Зоря») не реалізував пенальті.

У дебюті зустрічі «Зоря», що підходила до поєдинку з шестиматчевою безпрограшною серією, не реалізувала пенальті — Булеца не зміг переграти голкіпера ударом із 11-метрової позначки. Утім, незабаром півзахисник реабілітувався за свій промах, точно пробивши від лівого флангу штрафного майданчика. Надалі у чернігівців були моменти, щоб зрівняти рахунок, але господарі в середині тайму збільшили свою перевагу, коли точний удар записав на свій рахунок Громов, і довели матч до перемоги.

«Металіст 1925» (Харків) — «Минай» — 1:0 (Габелок, 72, з пенальті).

Вирішальний м'яч у матчі господарі забили, реалізувавши пенальті в середині другого тайму. «Минай» продовжує перебувати на дні турнірної таблиці з серією без перемог, яка налічує вже вісім матчів.

2 жовтня (субота)

«Колос» (Ковалівка) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Лисенко, 15, Ренанн, 58 — Смирний, 29).

«Львів» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 2).

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 3:0 (Ранхель, 66, Тілль, 77, 85).

1 жовтня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Рух» (Львів) — 0:2 (Таллес, 25, Климчук, 37).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 21 (10);

4. «Зоря» — 20 (10);

5. «Дніпро-1» — 19 (10);

6. «Олександрія» — 18 (10);

7. «Десна» — 16 (10);

8. «Металіст 1925» — 13 (10);

9. «Верес» — 12 (10);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (9);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Львів» — 6 (10).

14. «Чорноморець» — 6 (10);

15. «Минай» — 6 (9);

16. «Маріуполь» — 4 (10);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбік («Дніпро-1»), Олів'є Тілль («Ворскла»).

У рамках 10-го туру УПЛ у неділю, 3 жовтня, також буде зіграно матч «Динамо» — «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн поєдинок 10-го туру УПЛ «Динамо» — «Шахтар».

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