У суботу, 9 жовтня, збірна України без ряду ключових футболістів проведе відбірний матч світової першості 2022 року. «Жовто-сині» зіграють у столиці Фінляндії Хельсінкі на Олімпійському стадіоні проти місцевої збірної, з якою в березні в Києві втратили перемогу на останніх хвилинах (1:1). Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Якщо наша збірна одного разу в своїй історії виходила до фінальної частини мундіалю, ставши чвертьфіналістом ЧС-2006 у Німеччині, то «суомі» поки що ніяк не можуть подолати кваліфікацію. Більше того, Євро-2020 став першим великим турніром в історії фінської збірної (у нашої команди — чотири участі на чемпіонатах Європи та світу).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор не бачать явного фаворита, але все ж таки більше шансів дають нашій збірній, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога Фінляндії — 3,40, нічия — 3,10, виграш України — 2,31.

«Фаворит спорт»: перемога Фінляндії — 3,50, нічия — 3,25, виграш України — 2,28.

1xBet: перемога Фінляндії — 3,58, нічия — 3,28, виграш України — 2,308.

«Олімп»: перемога Фінляндії — 3,49, нічия — 3,19, виграш України — 2,27.

Bet365: перемога Фінляндії — 3,50, нічия — 3,20, виграш України — 2,15.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Фінляндія — Україна.

фото УАФ

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter