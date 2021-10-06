Фінляндія — Україна: де і коли дивитися онлайн відбірні матчі ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, збірна України проведе черговий матч відбірного турніру ЧС-2022. Підопічні виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Петракова вирушать до Хельсінкі, де на Олімпійському стадіоні зіграють із Фінляндією.

Обидві команди підходять до очного протистояння, маючи по 5 очок в активі. Якщо «жовто-сині» провели п'ять матчів, які незмінно завершувалися внічию, то «суомі» зіграли на одну гру менше, і здобули одну перемогу (при двох нічиїх та одній поразці).

У своїй історії команди зіграли між собою три матчі. У двох, у рамках відбору на ЧС-2018, наші хлопці здобули перемоги (1:0 в Одесі та 2:1 у Тампере), ще в одному, уже в кваліфікації ЧС-2022, була зафіксована нічия (1:1 у Києві).

Становище команд у групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

У прямій трансляції матч Фінляндія — Україна (початок — о 19:00) покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Крім того, на спеціалізованому каналі до поєдинку та після його завершення вийде в ефір програма «Головна команда», в якій ведучий та експерти обговорять перипетії гри.

Чемпіонат світу-2022. Відбірний турнір

8 жовтня (п'ятниця)

Туреччина — Норвегія 21:45 «Футбол 1»

Німеччина — Румунія 21:45 «Футбол 2»

Латвія — Нідерланди 21:45 «Футбол 3»

9 жовтня (субота)

Казахстан — Боснія і Герцеговина 16:00 «Футбол 2»

Литва — Болгарія 16:00 «Футбол 3»

Фінляндія — Україна 19:00 «Україна», «Футбол 1»

Швеція — Косово 19:00 «Футбол 2»

Шотландія — Ізраїль 19:00 «Футбол 3»

Андорра — Англія 21:45 «Футбол 2»

Швейцарія — Північна Ірландія 21:45 «Футбол 3»

Португалія — Катар (товариський матч) 22:15 «Футбол 1»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зазнала серйозних втрат перед матчами відбору ЧС-2022.

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