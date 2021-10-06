Чемпіон Євро-2020 Італія в унікальних футболках залишилася без фіналу Ліги націй: відеоогляд матчу

У середу, 6 жовтня, в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро» пройшов перший півфінал Ліги націй, в якому Італія приймала Іспанію.

Ліга націй. ½ фіналу

Італія — Іспанія — 1:2

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, Бастони, Емерсон, Барелла (Калабрія, 72), Жоржина (Пеллегріні, 64), Верратті (Локателлі, 58), К'єза, Федеріко Бернардескі (К'єлліні, 46), Лоренцо Інсіньє (Кін, 58).

Іспанія: Симон, Аспілікуета, Емерік Ляпорт, П. Торрес, Маркос Алонсо, Коке (Меріно, 75), Бускетс, Гаві (Серхі Роберто, 84), Ф. Торрес (Сантос, 49), Сарабія (Хіль, 75), Оярсабаль.

Голи: Пеллегріні (83) — Ф. Торрес (17, 45+2).

Вилучений: Бонуччі (42).

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма вперше повернувся до Мілану після переходу з місцевого однойменного клубу до французького «ПСЖ», і зустрів вороже ставлення фанатів «россо-нері». Зокрема, як інформує Gazzetta dello Sport, на одному з мостів у місті був вивішений величезний банер, на якому було написано: «Доннарумма, тобі більше ніколи не будуть раді в Мілані, людина-лайно».

Banner from Curva Sud against Donnarumma:



«Donnarumma you will never be welcomed in Milano again. Piece of s ** t «pic.twitter.com/vQZReaDvZL - Milan Eye (@MilanEye) October 5, 2 021

Мабуть, подібна «психологічна атака» негативно позначилася на найкращому воротареві Євро-2020, і вже в першому таймі він пропустив двічі. Спочатку після прострілу Оярсабаля з лівого флангу Ферран Торрес у дотик пробив у кут, а перед самою перервою та ж парочка організувала ще один гол, тільки цього разу м'яч влетів у ворота після навісу та удару головою. При цьому 21-річний одноклубник українця Зінченка по «Манчестер Сіті» наздогнав за кількістю забитих м'ячів (12) нинішнього наставника національної команди Луїса Енріке.

0:1 Ф. Торрес (17-а хв.)

0:2 Ф. Торрес (45+2-а хв.)

Варто сказати, що до моменту другого пропущеного м'яча італійці, які грали в унікальних футболках (при їхньому виробництві була використана технологія Ultraweave, яка дозволила їй стати найлегшою футболкою в історії — 72 грами), були вже в меншості після того, як капітан команди Бонуччі був вилучений із поля за два попередження.

Здавалося, що після перерви Іспанія, у стартовому складі якої вийшов півзахисник «Барселони» Гаві та в 17 років 62 дня став наймолодшим гравцем «Червоної фурії» в історії, без особливих зусиль доведе поєдинок до своєї перемоги. Але італійці перед рідними глядачами не мали наміру здаватися заздалегідь. Зокрема, К'єза, вискочивши до воріт, пробив у стійку, а на 82-й хвилині вже не став бити по воротах, опинившись віч-на-віч із голкіпером, а викотив м'яча на вільного Пеллегріні, якому залишалося поцілити в порожні ворота. Останні хвилини виявилися нервовими для «Червоної фурії», однак їй вдалося довести поєдинок до власної перемоги.

1:2 Пеллегріні (82-а хв.)

Таким чином, підопічні Луїса Енріке не тільки взяли реванш за поразку в серії пенальті в півфіналі Євро-2020, а й обірвали рекордну безпрограшну серію «Скуадри Адзурри», що налічувала 37 (!) матчів. Востаннє перед цим команда під керівництвом Роберто Манчіні програвала більше трьох років тому — у вересні 2018-го в поєдинку першого розіграшу Ліги націй проти Португалії (0:1).

Додамо, що в іншому півфіналі у четвер, 7 жовтня, на стадіоні «Ювентус Стедіум» у Турині зіграють збірні Бельгії та Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися півфінальний матч Ліги націй Бельгія — Франція.

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