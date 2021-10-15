«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Екс-чемпіон світу за версією WBC американець Деонтей Уайлдер, нокаутований у 11-му раунді третього поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі, перервав мовчання після болісної поразки.

«Вау, ось це ніч! Перш за все, хочу подякувати Богу, що дозволив мені подарувати світу частинку себе, сповнену рішучості та пристрасті. Також хочу подякувати своїй команді та вболівальникам, які завжди були поруч. Я збрешу, якщо скажу, що не засмучений. Але зараз я розумію, що шлях перевершив мої очікування. Так, я не переміг, але одна мудра людина сказала, що перемога — частина свідомості. Іноді потрібно і програти, щоб перемогти. Більше перемоги я хотів лише побачити радість фанатів. Сподіваюся, що показав себе воїном та справжнім королем спорту. І останнє. Хочу привітати з перемогою Тайсона Ф'юрі та подякувати йому за історичні спогади, які збережуться назавжди», — написав Бронзовий бомбардувальник на своїй сторінці в Instagram, зафіксувавши момент своєї яскравої появи на рингу в барвистому костюмі.

Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому Ф'юрі після завершення бою підходить до кута переможеного суперника, і чітко чутно, як Уайлдер кілька разів каже на адресу Тайсона: «Я не поважаю тебе».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Уайлдеру надовго заборонили боксувати після бою з Ф'юрі.

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