26.26 / 26.47 30.23 / 30.59
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

9:29 15 жовтня 2021
Деонтей Уайлдер

Екс-чемпіон світу за версією WBC американець Деонтей Уайлдер, нокаутований у 11-му раунді третього поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі, перервав мовчання після болісної поразки.

«Вау, ось це ніч! Перш за все, хочу подякувати Богу, що дозволив мені подарувати світу частинку себе, сповнену рішучості та пристрасті. Також хочу подякувати своїй команді та вболівальникам, які завжди були поруч. Я збрешу, якщо скажу, що не засмучений. Але зараз я розумію, що шлях перевершив мої очікування. Так, я не переміг, але одна мудра людина сказала, що перемога — частина свідомості. Іноді потрібно і програти, щоб перемогти. Більше перемоги я хотів лише побачити радість фанатів. Сподіваюся, що показав себе воїном та справжнім королем спорту. І останнє. Хочу привітати з перемогою Тайсона Ф'юрі та подякувати йому за історичні спогади, які збережуться назавжди», — написав Бронзовий бомбардувальник на своїй сторінці в Instagram, зафіксувавши момент своєї яскравої появи на рингу в барвистому костюмі.

Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому Ф'юрі після завершення бою підходить до кута переможеного суперника, і чітко чутно, як Уайлдер кілька разів каже на адресу Тайсона: «Я не поважаю тебе».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Уайлдеру надовго заборонили боксувати після бою з Ф'юрі.

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерка пенсія

Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

Відділення банку

ПриватБанк заявив про закриття відділень на території всієї країни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.