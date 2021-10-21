Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук відмовився від поїздки до Росії

25-річний Україський плавець Михайло Романчук, який завоював на Олімпіаді-2020 у Токіо «срібло» на дистанції 1500 метрів та «бронзу» на 800-метрівці вільним стилем, не поїде на чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, який пройде в російській Казані з 2 по 7 листопада.

Наш співвітчизник і не планував брати участь у континентальній першості, а також може пропустити й чемпіонат світу, який запланований на 16−21 грудня в Абу-Дабі (ОАЕ). Причина — проблеми зі здоров'ям, що виникли у спортсмена після повернення з Японії.

«Міша і не планував їхати на чемпіонат Європи. Після Олімпійських ігор у нього була коротка відпустка. І досить швидко він повернувся до тренувань. Поїхали на збір у гори до Іспанії, і там Міша перевантажився. Тому раніше запланованого часу він повернувся до України й пішов по лікарях. І вони сказали, що йому потрібно зробити паузу, тому що результати аналізів були дуже-дуже погані», — передає слова менеджера плавця Юрія Шаповалова сайт OBOZREVATEL.

Додамо, що крім Романчука також планувалася участь і Владислава Бухова, що спеціалізується на дистанції 50 метрів вільним стилем, але він також не поїде до Казані.

Відзначимо, що на попередньому чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що пройшов у нинішньому році в Будапешті, уродженець Рівного завоював два «золота» на своїх коронних дистанціях — 800 та 1500 метрів вільним стилем.

Раніше «ФКАКТИ» повідомляли, що український призер Паралімпіади-2020 Ігор Цвєтов відмовився від спільного фото з росіянами.

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