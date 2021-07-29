Рекордсмен Романчук приніс Україні ще одну медаль Олімпійських ігор

Рано вранці в четвер, 29 липня, в Tokyo Aquatics Centre пройшов фінал Олімпіади-2020 з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем. У вирішальному запливі брали участь і двоє українців — дворазовий чемпіон Європи на аналогічній дистанції Михайло Романчук, який установив у кваліфікації олімпійський рекорд (7:41.28 сек.), та Сергій Фролов.

Будучи головним фаворитом на перемогу, на жаль, Михайлу не вдалося завоювати перше «золото» для України на нинішніх Іграх. Наш співвітчизник протягом усієї дистанції перебував у ролі наздоганяючого, і в підсумку «доплив» до «бронзи» з результатом 7:42.33 сек.

Олімпійським чемпіоном завдяки вдалому фінішному спурту став американець Роберт Фінке (7:41.87 сек.), а «срібло» дісталося італійцю Грегоріо Палтріньєрі, який лідирував більшу частину дистанції (7:42.11 сек.). Ще один українець Сергій Фролов посів підсумкове шосте місце (7:45.11 сек.).

Додамо, що це вже четверта бронзова нагорода в колекції збірної України на Олімпіаді-2020 у Токіо. Раніше аналогічні медалі завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін, а також дует Олени Костевич та Олега Омельчука у стрільбі з пневматичного пістолета.

До слова, ця медаль стала для українських плавців першою за останні 17 (!) років на Іграх. Останніми, кому вдавалося підніматися на олімпійський подіум, була Яна Клочкова, яка завоювала в Сіднеї-2004 два «золота», а також Андрій Сердінов, який став бронзовим призером.

Завоювати же таке бажане «золото» у Романчука буде можливість на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Кваліфікаційні запливи відбудуться у п'ятницю, 30 липня, а фінал запланований на неділю, 1 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Олімпійських ігор.

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