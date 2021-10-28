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Спорт

«Маленькі кроки до великої мрії»: дзюдоїстка Білодід показала рідкісні дитячі фотографії

18:37 28 жовтня 2021
Дар'я Білодід

21-річна Дар'я Білодід, яка намалювала образ свого ідеального чоловіка, привітала всіх причетних із міжнародним днем дзюдо, що відзначається у всьому світі 28 жовтня.

«Маленькі кроки до великої мрії», — підписала Дар'я серію фотографій на своїй сторінці в Instagram, на яких вона ще зовсім маленька, але вже в білому кімоно старанно тренується та бере участь у змаганнях.

Нагадаємо, що Білодід у серпні 2019-го стала наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо, а на Олімпіаді-2020 у Токіо завоювала «бронзу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'я Білодід отримала диплом журналіста.

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