«Маленькі кроки до великої мрії»: дзюдоїстка Білодід показала рідкісні дитячі фотографії
21-річна Дар'я Білодід, яка намалювала образ свого ідеального чоловіка, привітала всіх причетних із міжнародним днем дзюдо, що відзначається у всьому світі 28 жовтня.
«Маленькі кроки до великої мрії», — підписала Дар'я серію фотографій на своїй сторінці в Instagram, на яких вона ще зовсім маленька, але вже в білому кімоно старанно тренується та бере участь у змаганнях.
Нагадаємо, що Білодід у серпні 2019-го стала наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо, а на Олімпіаді-2020 у Токіо завоювала «бронзу».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'я Білодід отримала диплом журналіста.3
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter