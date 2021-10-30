«Динамо» вдруге за чотири дні обіграло «Маріуполь»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 30 жовтня, ігрова програма 13-го туру чемпіонату України відкрилася матчем у Маріуполі, куди приїхав чинний чемпіон країни та поточний лідер чемпіонату — київське «Динамо».

Чемпіонат України. 13-й тур

«Маріуполь» — «Динамо» — 2:3 (Мишньов, 4, з пенальті, Клименко, 90+2 — Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тимчик, 64), Забарний, Сирота, Караваєв (Шабанов, 84), Сидорчук (Шепелєв, 84), Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 72), Вербич (Гармаш, 64)).

Чотири дні тому команди зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Кубка України, і тоді підопічні Мірчі Луческу здобули перемогу з мінімальною різницею (2:1). З неприємності розпочався і звітний поєдинок для гостей — м'яч влучив у руку Сидорчуку у штрафному майданчику киян, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Мишньов.

Утім, у наступній атаці рахунок став рівним. Капітан «Динамо», відчуваючи свою провину за пропущений м'яч, вирішив пробити здалеку, і ідеально поцілив у кут воріт. А в середині тайму «біло-синіх» вивів уперед вихованець маріупольського футболу Шапаренко, вдало зігравши на добиванні після того, як м'яч після удару Циганкова прийняла на себе стійка.

Не можна сказати, що господарі безвільно відсиджувалися в обороні — зокрема, після удару Микитишина «Динамо» врятувала стійка. Але перевага гостей не викликала сумнівів, і після перерви динамівці збільшили рахунок. Удар у Сидорчука вийшов на диво — з-за меж штрафного майданчика точно в «дев'ятку» воріт. Перший «дубль» капітана «Динамо» у професійній кар'єрі!

Після цього у динамівців було кілька можливостей, щоб ще раз забити, але Буяльський, який днями двічі став батьком, зі штрафного не зміг переграти голкіпера, який дістав м'яча з-під поперечини, удару Гармаша з лінії воротарського майданчика не вистачило точності, а ще в одному моменті Буяльський не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, не влучивши у площину воріт.

У результаті, у компенсований час маріупольці скоротили відставання до мінімуму та забезпечили гостям нервову кінцівку, але до фінального свистка рахунок більше не змінювався.

Положення команд:

1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 29 (12);

3. «Ворскла» — 24 (12);

4. «Зоря» — 23 (12);

5. «Дніпро-1» — 22 (12);

6. «Олександрія» — 19 (12);

7. «Металіст 1925» — 19 (12);

8. «Верес» — 18 (12);

9. «Десна» — 18 (12);

10. «Рух» — 12 (11);

11. «Колос» — 11 (11);

12. «Минай» — 8 (11);

13. «Інгулець» — 8 (11);

14. «Львів» — 7 (12);

15. «Чорноморець» — 7 (12);

16. «Маріуполь» — 4 (13).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Денис Безбородько («Десна»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»), Тете («Шахтар»).

Також у рамках 13-го туру будуть зіграні такі матчі: «Шахтар» — «Десна», «Інгулець» — «Верес» (30 жовтня), «Колос» — «Львів», «Рух» — «Олександрія», «Металіст» 1925″ - «Зоря» (31 жовтня), «Дніпро-1» — «Минай», «Ворскла» — «Чорноморець» (1 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери бачать «Барселону» явним фаворитом у майбутньому матчі Ліги чемпіонів проти «Динамо».

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