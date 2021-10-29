У суботу, 30 жовтня, стартує ігрова програма 13 туру чемпіонату України з футболу.

Відкриється тур двобоєм у Маріуполі, де лідер турнірної таблиці, київське «Динамо», побореться з місцевим однойменним клубом. Буквально кілька днів тому підопічні Мірчі Луческу на стадіоні імені Володимира Бойка вже обіграли приазовців (2:1), вибивши команду Остапа Маркевича з Кубка України, тепер «біло-сині» намагатимуться зробити те саме й у чемпіонаті.

На НСК «Олімпійський» у Києві донецький «Шахтар» після розгромної перемоги над «Чорноморцем» (3:0) у розіграші національного Кубка зіграє з «Десною», яка після вдалого старту в останніх восьми матчах здобула лише одну перемогу та опустилася в середину турнірної таблиці. А «Інгулець» після трьох поспіль виїзних поєдинків та безвиграшної серії, що затягнулася, прийме в Кропивницькому рівненський «Верес».

У неділю, 31 жовтня, «Колос», який безвільно поступився у Кубку України першоліговому харківському «Металісту» (0:1), спробує реабілітуватися в домашньому поєдинку зі «Львовом». Львівський «Рух», який пережив епідемію коронавірусу в команді, зіграє вдома з «Олександрією», а «Металіст 1925» прийме в Харкові луганську «Зорю».

Завершиться ігрова програма туру в понеділок, 1 листопада. «Дніпро-1», який зазнав у минулому турі поразки від «Динамо» (0:2), намагатиметься повернутися на «переможну стежку» в поєдинку з «Минаєм», а «Ворскла» на своєму полі прийме одеський «Чорноморець».

Чемпіонат України. 13-й тур

30 жовтня (субота)

«Маріуполь» — «Динамо» 14:00 «Футбол 2»

«Шахтар» — «Десна» 17:00 «Футбол 1»

«Інгулець» — «Верес» 19:30 «Футбол 2»

31 жовтня (неділя)

«Колос» — «Львів» 14:00 «Футбол 1»

«Рух» — «Олександрія» 17:00 «Футбол 1»

«Металіст 1925» — «Зоря» 19:30 «Футбол 1»

1 листопада (понеділок)

«Дніпро-1» — «Минай» 17:00 УНІАН

«Ворскла» — «Чорноморець» 19:30 «Футбол 1»

Положення команд:

1. «Динамо» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 29 (12);

3. «Ворскла» — 24 (12);

4. «Зоря» — 23 (12);

5. «Дніпро-1» — 22 (12);

6. «Олександрія» — 19 (12);

7. «Металіст 1925» — 19 (12);

8. «Верес» — 18 (12);

9. «Десна» — 18 (12);

10. «Рух» — 12 (11);

11. «Колос» — 11 (11);

12. «Минай» — 8 (11);

13. «Інгулець» — 8 (11);

14. «Львів» — 7 (12);

15. «Чорноморець» — 7 (12);

16. «Маріуполь» — 4 (12).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Денис Безбородько («Десна»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»), Тете («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський новачок «Динамо» Вітіньо перебував на межі життя та смерті.

Фото ФК «Динамо»

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