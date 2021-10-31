26.24 / 26.43 30.39 / 30.73
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Реал» — «Шахтар»: прогнози букмекерів на матч Ліги чемпіонів

15:39 31 жовтня 2021
Реал&nbsp;— Шахтар

У середу, 3 листопада, донецький «Шахтар» у рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграє на легендарному «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді проти місцевого «Реала» (початок о 19:45).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ МАТЧУ «РЕАЛ» — «ШАХТЕР»

У минулому турі команди зустрічалися між собою на «Олімпійському» в Києві, і господарі зазнали принизливої поразки — 0:5 (Кривцов, 37, у свої ворота, Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1), не лише дозволивши мадридцям взяти більш ніж переконливий реванш за дві поразки минулого року, а й продовживши власну серію без перемог на груповому етапі Ліги чемпіонів до чотирьох матчів.

Букмекери віддають беззаперечну перевагу «Реалу» й у майбутньому поєдинку, виставивши такі коефіцієнти.

«Париматч»: перемога «Реала» — 1,22, нічия — 6,60, виграш «Шахтаря» — 13,00.

«Фаворит»: перемога «Реала» — 1,27, нічия — 6,60, виграш «Шахтаря» — 10,50.

1xBet: перемога «Реала» — 1,252, нічия — 6,90, виграш «Шахтаря» — 13,50.

«Олімп»: перемога «Реала» — 1,25, нічия — 6,64, виграш «Шахтаря» — 12,00.

William Hill: перемога «Реала» — 1,22, нічия — 6,50, виграш «Шахтаря» — 13,00.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку у групі D змагатимуться молдавський «Шериф» та міланський «Інтер» (початок — о 22:00).

Положення команд групи D: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 6; 3. «Інтер» — 4; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов одягнув 20-кілограмовий костюм і взяв участь у популярному телевізійному шоу .

Фото ФК «Шахтар»

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Податковий кодекс

Коли ФОПи звільняються від сплати єдиного податку: названі умови

колектор

«Коллектори погрожували, що скоро збиратиму свої кістки»: полтавець виграв суд у трьох МФО, які повісили на нього шахрайські кредити

Усик&nbsp;— Джошуа

Усик — Джошуа: букмекери назвали фаворита бою-реваншу

Олександр Усик

Усик показав головного «охоронця» свого будинку: рівень милоти зашкалює

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.