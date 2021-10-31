У середу, 3 листопада, донецький «Шахтар» у рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграє на легендарному «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді проти місцевого «Реала» (початок о 19:45).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ МАТЧУ «РЕАЛ» — «ШАХТЕР»

У минулому турі команди зустрічалися між собою на «Олімпійському» в Києві, і господарі зазнали принизливої поразки — 0:5 (Кривцов, 37, у свої ворота, Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1), не лише дозволивши мадридцям взяти більш ніж переконливий реванш за дві поразки минулого року, а й продовживши власну серію без перемог на груповому етапі Ліги чемпіонів до чотирьох матчів.

Букмекери віддають беззаперечну перевагу «Реалу» й у майбутньому поєдинку, виставивши такі коефіцієнти.

«Париматч»: перемога «Реала» — 1,22, нічия — 6,60, виграш «Шахтаря» — 13,00.

«Фаворит»: перемога «Реала» — 1,27, нічия — 6,60, виграш «Шахтаря» — 10,50.

1xBet: перемога «Реала» — 1,252, нічия — 6,90, виграш «Шахтаря» — 13,50.

«Олімп»: перемога «Реала» — 1,25, нічия — 6,64, виграш «Шахтаря» — 12,00.

William Hill: перемога «Реала» — 1,22, нічия — 6,50, виграш «Шахтаря» — 13,00.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку у групі D змагатимуться молдавський «Шериф» та міланський «Інтер» (початок — о 22:00).

Положення команд групи D: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 6; 3. «Інтер» — 4; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов одягнув 20-кілограмовий костюм і взяв участь у популярному телевізійному шоу .

Фото ФК «Шахтар»

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