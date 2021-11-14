У вівторок, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний відбірний матч світової першості 2022 року. «Жовто-сині» зіграють у Зениці на стадіоні «Біліне поле» проти збірної Боснії і Герцеговини, з якою у жовтні у Львові впустили перемогу наприкінці поєдинку (1:1). Початок гри — о 21:45 за київським часом.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ БОСНЯ І ГЕРЦЕГОВИНА — УКРАЇНА

Якщо «жовто-сині» ще мають можливість вийти до фінальної частини ЧС-2022 (щоправда, для цього необхідно, щоб у паралельному поєдинку Фінляндія не обіграла вдома Францію), то балканці після домашньої поразки від Фінляндії (1:3), проти якої більше тайму грали в більшості, втратили всі шанси кваліфікуватися на мундіаль.

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор віддають перевагу більш мотивованій Україні, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Париматч»: перемога Боснії і Герцеговини — 4,90, нічия — 3,60, виграш України — 1,80.

«Фаворит спорт»: перемога Боснії і Герцеговини — 4,75, нічия — 3,65, виграш України — 1,82.

1xBet: перемога Боснії і Герцеговини — 4,72, нічия — 3,78, виграш України — 1,83.

«Олімп»: перемога Боснії і Герцеговини — 4,51, нічия — 3,56, виграш України — 1,86.

William Hill: перемога Боснії і Герцеговини — 4,75, нічия — 3,50, виграш України — 1,75.

Становище команд у групі D: 1. Франція — 15 очок (7 матчів); 2. Фінляндія — 11 (7); 3. Україна — 9 (7); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (7); 5. Казахстан — 3 (8).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кіліан Мбаппе оформив перший хет-трик за час виступу у збірній Франції.

Фото УАФ

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