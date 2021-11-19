Не Усик: стало відоме ім'я наступного суперника Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який нокаутував американця Деонтея Уайлдера у третьому очному поєдинку, свій наступний бій, попри бажання, не зможе провести з володарем поясів WBO, WBA, IBF та IBO українцем Олександром Усиком.

Наш співвітчизник готується до реваншу з Ентоні Джошуа, через Циганському королю майже напевно доведеться захищати свій пояс у поєдинку з обов'язковим претендентом по лінії WBC — британцем Ділліаном Уайтом. Щоправда, щоб цей поєдинок відбувся, Уайт має зменшити свої фінансові «апетити».

«Тайсон — чемпіон, він наполегливо працював, щоб завоювати пояс, у нього не було легких боїв. Він може зійтися з Уайтом, але не за ті гроші, про які той мріє. Ми не будемо відступати заради нього. Звісно, кожен боксер хоче отримувати гідні гроші, але для цього потрібно працювати. У WBC сказали, що розподіл гонорару в потенційному бою Ф'юрі та Уайта буде 85/15 або 80/20, а не 60/40, як хоче Ділліан. Якщо він зменшить свій апетит, тільки тоді може стати наступним суперником Ф'юрі», — зазначив промоутер Циганського короля Френк Уоррен в інтерв'ю TalkSport.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко назвав Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика найкращими боксерами сучасності .

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