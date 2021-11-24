Кримінальний суд виніс вирок зірці «Реала» Каріму Бензема

Нападник мадридського «Реала» та збірної Франції Карім Бензема, який претендує на завоювання престижної індивідуальної нагороди The Best, дізнався вирок у справі про шантаж екс-партнера по національній команді Матьє Вальбуена, що триває ще з 2015 року.

Как сообщает L'Equipe, rримінальний суд Версаля за відсутності 33-річного форварда, який готується до виїзного матчу Ліги чемпіонів проти молдавського «Шерифа», визнав його винним. «Карім Бензема особисто брав участь у спробах переконати Матьє Вальбуена зустрітися зі своєю довіреною особою «, — пояснив своє рішення суддя. Також свої обвинувальні вироки отримали й четверо спільників Каріма — Аксель Ангот, Мустафа Зуауї, Юнес Хуасс та Карім Зенаті.

Щоправда, при цьому зірковий футболіст, можна сказати, відбувся легким «переляком» — він отримав рік позбавлення волі умовно та оштрафований на 75 тисяч євро (і це при зарплаті близько 250 тисяч на місяць).

Зазначимо, що через скандал Бензема не виступав за збірну Франції протягом шести років, пропустивши Євро-2016, де французи дійшли до фіналу, та тріумфальний для «трикольорових» ЧС-2018. До складу національної команди форвард повернувся у травні 2021-го, перед Євро-2020, але допомогти «трикольоровим» успішно виступити на континентальній першості не зміг — Франція вилетіла в 1/8 фіналу, поступившись у серії пенальті Швейцарії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Карім Бензема потрапив до числа 30 претендентів на «Золотий м'яч» за підсумками 2021 року .

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