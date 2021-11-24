26.79 / 27.03 30.03 / 30.41
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Кримінальний суд виніс вирок зірці «Реала» Каріму Бензема

12:34 24 листопада 2021
Карім Бензема

Нападник мадридського «Реала» та збірної Франції Карім Бензема, який претендує на завоювання престижної індивідуальної нагороди The Best, дізнався вирок у справі про шантаж екс-партнера по національній команді Матьє Вальбуена, що триває ще з 2015 року.

Как сообщает L'Equipe, rримінальний суд Версаля за відсутності 33-річного форварда, який готується до виїзного матчу Ліги чемпіонів проти молдавського «Шерифа», визнав його винним. «Карім Бензема особисто брав участь у спробах переконати Матьє Вальбуена зустрітися зі своєю довіреною особою «, — пояснив своє рішення суддя. Також свої обвинувальні вироки отримали й четверо спільників Каріма — Аксель Ангот, Мустафа Зуауї, Юнес Хуасс та Карім Зенаті.

Щоправда, при цьому зірковий футболіст, можна сказати, відбувся легким «переляком» — він отримав рік позбавлення волі умовно та оштрафований на 75 тисяч євро (і це при зарплаті близько 250 тисяч на місяць).

Зазначимо, що через скандал Бензема не виступав за збірну Франції протягом шести років, пропустивши Євро-2016, де французи дійшли до фіналу, та тріумфальний для «трикольорових» ЧС-2018. До складу національної команди форвард повернувся у травні 2021-го, перед Євро-2020, але допомогти «трикольоровим» успішно виступити на континентальній першості не зміг — Франція вилетіла в 1/8 фіналу, поступившись у серії пенальті Швейцарії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Карім Бензема потрапив до числа 30 претендентів на «Золотий м'яч» за підсумками 2021 року .

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Винник

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

Олег Винник

«До останнього робили все можливе»: Олег Винник переніс київські концерти через проблеми зі здоров'ям

чоловік

Швидко відкликати заяву не вийде: у податковій шокували поясненням про перехід ФОПів на спрощену систему оподаткування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.