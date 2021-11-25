Теофімо Лопес готовий до нового бою з Ломаченком: але є одна умова

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі американець Теофімо Лопес (16 перемог, 12 з них — нокаутом), який після перемоги над українцем Василем Ломаченком у жовтні минулого року ще не виходив у ринг, усіма можливими способами намагається підігріти інтерес до своєї персони.

При цьому Лопес продовжує активно використовувати ім'я нашого співвітчизника. Зокрема, Теофімо, який раніше виключав можливість проведення реваншу з Ломаченком, уже «змінив гнів на милість» та висловив готовність знову зійтися з українцем. Щоправда, на правах володаря титулів уже висуваэ свої умови…

«Щоб реванш із Ломаченком відбувся, українець має піднятися з легкої (до 61,235 кг) у першу напівсередню (до 63,503 кг) вагу. Якщо вони хочуть досягти цього бою, нехай піднімаються. Коли я бився з Ломаченком минулого року, то „зробив“ вагу, але відчував себе надто легким. Мені здавалося, що Ломаченко був важчий за мене. Моє тіло просто вимагає: „Пішли в першу напівсередню вагу. Що ми ще тут забули?“ Люди побачать реванш із Ломаченком, якщо він підніметься у категорії. До зустрічі у першій напівсередній вазі!» — наводить слова американця сайт Complex.com.

Нагадаємо, що у своєму найближчому поєдинку, який пройде 11 грудня в Нью-Йорку, Ломаченко зійдеться з ганцем Річардом Коммі. А ось Лопес має вийти в ринг уже 27 листопада проти непереможного австралійця Джорджа Камбососа-молодшого, щоб уперше захищати свої чемпіонські пояси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Теофімо Лопес перевірив на «міцність» прес Гори з «Ігри престолів».

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