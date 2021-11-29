Футболісту-легіонеру «Динамо» загрожує в'язниця на батьківщині: що сталося

Білоруський футболіст Ілля Шкурін, який у липні 2021-го перейшов із московського ЦСКА до київського «Динамо» на правах оренди, не може приїхати на батьківщину.

22-річний форвард, який у складі «Динамо» дебютував у Лізі чемпіонів у домашньому матчі з португальською «Бенфікою» (0:0), ухиляється від призову до армії — а в Білорусі через це можуть виникнути великі неприємності.

«Я отримав повістку до армії, до мене додому вже навіть приходили люди. Я не проти військової служби, але не за нинішньої ситуації в Білорусі. Звісно, не зараз… За таке на моїй батьківщині можуть порушити кримінальну справу та посадити у в'язницю на строк до двох років», — зізнався Шкурін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita .

Зазначимо, що цього сезону нападник провів у складі «Динамо» 11 матчів у всіх турнірах, голами відзначитися поки не зміг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможця Ліги націй француза Люку Ернандеса засудили до ув'язнення.

Фото ФК «Динамо»

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