Крапку поставлено? Ломаченко зробив важливу заяву стосовно бою-реваншу з Лопесом

Екс-чемпіону світу за версіями WBA Super, WBO та WBC Franchise українцю Василю Ломаченку, який готується до поєдинку з колишнім володарем пояса IBF ганцем Річардом Коммі, як і раніше, не дає спокою поразка від американця Теофімо Лопеса, після якої наш співвітчизник втратив свої чемпіонські пояси.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

Щоправда, будь-якими шляхами добиватися реваншу зі своїм кривдником уродженець Білгород-Дністровського не збирається.

«Я продовжую свою кар'єру заради чотирьох поясів. Однак якщо у нас буде можливість ще раз організувати бій із Лопесом, я буду щасливим. Але лише в рамках легкої ваги. Я не можу піднятися в першу напівсередню вагу заради поєдинку з Лопесом, оскільки це буде несправедливо. Я дрібніший боєць. Я не можу перейти до першого напівсереднього дивізіону через те, що він не здатний зробити вагу в легкому», — сказав Ломаченко після прес-конференції, присвяченої бою з Коммі.

Despite the loss to Kamabosos, Lomachenko would still love a rematch with Teofimo Lopez #LomaCommey pic.twitter.com/dFT5Uz0eIk - Hans Themistode (@themistode) December 9, 2021

Зазначимо, що перемога над Коммі зробить Ломаченка обов'язковим претендентом на бій із Джорджем Камбососом, який відібрав у Лопеса чемпіонські пояси. Ось тільки сам австралієць не налаштований битися з українцем — його насамперед цікавлять поєдинки проти американців Девіна Хейні та Джервонти Девіса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко та Коммі влаштували обіймашки на дуелі поглядів.

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