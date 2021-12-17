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Спорт

Стало відомо, хто народиться у Криштіану Роналду

14:57 17 грудня 2021
Криштіану Роналду із сім&#39;єю

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, який не з'явився на церемонію вручення престижної індивідуальної нагороди та назвав редактора журналу «Франс Футбол» брехуном, готується в черговий раз стати батьком.

Наприкінці жовтня зірковий футболіст зі своєю красунею-нареченою Джорджиною Родрігес повідомили, що чекають на народження близнюків, а зараз пара розсекретила стать майбутніх дітей. Допомогли їм у цьому діти — Криштіану-молодший, двійнята Матео та Єва, а також наймолодша Алана Мартіна — які луснули кульки. З однієї з них посипалися конфетті рожевого кольору, а з іншої — блакитного. Це означає, що у пари народяться дівчинка та хлопчик.

«Де життя починається, а кохання ніколи не закінчується», — підписали під милим відео майбутні батьки близнюків.

А тим часом, поки тато заробляє гроші, діти разом із Джорджиною злітали в гості до Санта-Клауса. Незважаючи на лютий мороз, а стовпчики термометрів опускалися до мінус 20 градусів за Цельсієм, діти залишилися в захваті від подорожі. Сама ж Родрігес, бачачи емоції Криштіану-молодшого, Матео, Єви та Алани Мартіни, назвала себе «найщасливішою мамою на світі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодша дочка Криштіану Роналду відсвяткувала 4-річчя без зіркового тата.

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