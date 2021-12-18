«Інтер» вигнав Еріксена, який пережив клінічну смерть на Євро-2020

Міланський «Інтер» розірвав контракт із 29-річним данцем Крістіаном Еріксеном, який пережив клінічну смерть під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії.

Сторони дійшли такого рішення, оскільки в серії А заборонено грати футболістам із встановленими кардіостимуляторами. Тому через півроку після інциденту клуб та гравець розлучилися за обопільною згодою.

«Клуб і вся родина «нерадзуррі» обіймають гравця та бажають йому всього найкращого в майбутньому. Навіть якщо сьогодні шляхи «Інтера» та Крістіана розділяються, міцний та нерозривний зв'язок залишиться. Найкращі моменти, голи та перемоги, обійми вболівальників за межами «Джузеппе Меацца» у святкуванні Скудетто: усе назавжди залишиться незмінним в історії «нерадзуррі», — йдеться в повідомленні клубу.

| CHRIS



PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !



I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo — Inter (@Inter) December 17, 2021

Зазначимо, що Еріксен перейшов до «Інтера» з «Тоттенхема» на початку 2020 року за 27 млн євро. Загалом футболіст, контракт якого діяв до літа 2024-го, провів за міланський клуб 60 матчів у всіх турнірах та забив 8 м'ячів, ставши чемпіоном Італії у 2021-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексодноклубник Зінченка по «МанСіті» Серхіо Агуеро завершив кар'єру через проблеми із серцем.

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