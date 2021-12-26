«МанСіті» із Зінченком у божевільній перестрілці розгромив «Лестер»

У неділю, 26 грудня, в рамках 19-го туру англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті», який продав за 65 млн євро до «Барселони» травмованого Феррана Торреса, приймав на своєму полі «Лестер».

Англійська прем'єр-ліга. 19-й тур

«Манчестер Сіті» — «Лестер» — 6:3 (де Брюйне, 5, Марез, 14, з пенальті, Гюндоган, 21, Стерлінг, 25, з пенальті, 87, Ляпорт, 69 — Меддісон, 55, Лукман, 59, Іхеаначо, 66).

Підопічні Хосепа Гвардіоли підходили до поєдинку у статусі лідера. І «городяни», у стартовому складі яких вийшов Олександр Зінченко (сьомий матч для українця в нинішньому сезоні АПЛ), упевнено розпочали гру, ще до перерви забивши чотири м'ячі у ворота суперника.

Здавалося, що перемога дасться «МанСіті» легко, але у другому таймі господарі змусили понервувати своїх уболівальників, пропустивши тричі (!) за 11 хвилин. Достатньо сказати, що в попередніх дев'яти домашніх матчах «городяни» пропустили три м'ячі, а тут в одному поєдинку стільки ж… Утім, підопічні Хосепа Гвардіоли вчасно схаменулися, і ще двома голами зняли питання про переможця матчу.

«Вест Хем», у складі якого виступає ще один українець Андрій Ярмоленко, поступився на своєму полі «Саутгемптону», хоча двічі відігравався по ходу гри, — 2:3 (Маркос Антоніо, 49, Бенрахма, 64 — Ельюнуссі, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70). Наш співвітчизник вийшов на поле на 81-й хвилині (дев'ятий матч цього сезону АПЛ для Андрія), але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг.

Зазначимо, що «Манчестер Сіті» продовжує утримувати одноосібне лідерство, випереджаючи «Ліверпуль» на шість очок. Щоправда, «мерсисайдці» мають гру в запасі порівняно з командою Хосепа Гвардіоли, оскільки їхній поєдинок проти «Лідса» перенесено через спалах коронавірусу у складі суперника.

Становище лідерів: 1. «Манчестер Сіті» — 47 очок (19 матчів); 2. «Ліверпуль» — 41 (18); 3. «Челсі» — 38 (18); 4. «Арсенал» — 35 (19); 5. «Тоттенхем» — 29 (16); 6. «Вест Хем» — 28 (18); 7. «Манчестер Юнайтед» — 27 (16).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Фернандіньо увійде до штабу Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті».

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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