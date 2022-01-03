Швед Ібрагімович продав за мільйони євро розкішний маєток на гірськолижному курорті
40-річний шведський футболіст Златан Ібрагімович, який навідався перед Різдвом до Папи Римського з подарунками, вирішив продати свою віллу на популярному у Скандинавії гірськолижному курорті Оре.
Зірковий форвард, який порадував себе на ювілей покупкою дорогого Ferrari, отримає за триповерховий маєток площею 304 квадратних метри з панорамним видом на гори, що було побудоване в 2014 році, суму в розмірі 30 мільйонів шведських крон (майже 3 млн євро).
Покупцями виступили троє шведських бізнесменів, причому одним із них виявився Себастьян Карлссон — колишній футболіст, який виступав на позиції воротаря у клубі «Дагерфорс IF». Примітно, що спочатку в контракті було зазначено, що всі меблі також передаються в користування нових власників. Але потім Ібрагімович зі своєю дружиною Хеленою Сегер усе ж таки вирішили залишити собі один із атрибутів інтер'єру — особливу люстру, яку робили під замовлення. «Ми не стали заперечувати, але при цьому домовилися, що отримаємо футболку Златана з його підписом, який висітиме на головній стіні вітальні», — наводить слова Карлссона видання Sport.pl.
Як зазначає джерело, після продажу вілли Ібрагімович не має наміру повністю відмовлятися від поїздок до Оре, де він раніше часто відпочивав, запрошуючи друзів. У його володінні в тих краях залишилася тисяча гектарів, а також нещодавно збудований мисливський будиночок. «Тут на півночі справжня Швеція з чистою природою, якої немає в Європі, і тут я зазвичай розслабляюся. Роблю я це здебільшого з їжею зі здобутої вручну дичини», — неодноразово зазначав у своїх інтерв'ю знаменитий футболіст, який кілька років тому вступив до Королівського мисливського союзу Швеції.
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