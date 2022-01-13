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Спорт

Володимир Кличко назвав Ф'юрі лицеміром: британець із відповіддю не забарився

8:45 13 січня 2022
Володимир Кличко та Тайсон Ф&#39;юрі

Непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, не підбирає висловлювань, згадуючи про своїх колишніх та потенційних суперників.

У відповідь на образи, що пролунали від Циганського короля на адресу Олександра Усика, який назвав нашого співвітчизника «стероїдним середньоваговиком», за кримчанина заступився інший легендарний українець Володимир Кличко. Зокрема, колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO пригадав британцю історію з допінгом перед їхнім боєм у листопаді 2015-го. «Тайсоне, ти живеш у скляному будиночку, і комусь потрібно забрати твої камені. Нещодавно, перед нашим боєм, у тебе справді був позитивний допінг-тест. Будь-хто може це перевірити у пошуковій системі. Тож тримайся», — написав Володимир на своїй сторінці у Twitter, при цьому додавши хештег «лицемір».

Гострий на язик Ф'юрі не звик мовчати в подібних випадках та незабаром записав «відповідь» нашому співвітчизнику. «Кличко, ти марний бомжара. Ти маєш нахабство повернутися після стількох років та відкрити свій великий рот. Адже тоді ти за 12 раундів так і не зміг влучити в ціль, я зняв з тебе всі пояси і тепер вони належать мені. Та ви разом із Усиком ніколи не змогли б перемогти такого, як я», – записав Циганський король відео, на якому показує пояси, виграні в поєдинку з українцем шість років тому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джошуа не проти бою Усик — Ф'юрі, але є нюанс.

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