Дербі з одноклубниками та учасник плей-оф Ліги Європи: «Шахтар» назвав суперників на зборі в Туреччині

Донецький «Шахтар», який купив у амстердамського «Аякса» бразильця Давида Нереса за 18 млн євро, вийшов із відпустки.

Провівши кілька днів у морозному Києві, 16 січня підопічні Роберто де Дзербі вирушать до Туреччини на перший етап підготовки до поновлення сезону. На середземноморському узбережжі «гірники» пробудуть два тижні, протягом яких, крім щоденних тренувань, зіграють три контрольні матчі.

24 січня — «Вольфсберг» (Австрія)

28 січня — «Шахтар» (Солігорськ, Білорусь)

31 січня — «Црвена Звєзда» (Сербія)

Зазначимо, що сербський клуб у нинішньому сезоні виступав у Лізі Європи, де посів перше місце у групі, і тепер чекає на свого суперника по 1/8 фіналу єврокубка.

Додамо, що «Шахтар», який посів четверте місце у групі Ліги чемпіонів, припинив виступи на міжнародній арені цього сезону та готується до внутрішніх турнірів. Свій перший офіційний матч «гірники» проведуть 26 лютого, коли в рамках чемпіонату України зіграють на виїзді з харківським «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з «Шахтаря» Юхим Конопля почув «так» від колишньої дівчини динамівця.

Фото ФК «Шахтар»

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