Втрутився міністр: Джоковичу повторно відмовили у в'їзді до Австралії

Найкращий тенісист світу серб Новак Джокович, який прилетів до Австралії без вакцинації від коронавірусу, все ж таки не зможе взяти участь у першому в сезоні турнірі «Великого шолома» — Australian Open, на якому перемагав останні три роки.

Виграний сербом суд, який скасував початкове рішення відмовити першій ракетці світу у візі на Зелений континент, як виявилося, не став останньою інстанцією в цьому питанні. Міністр міграції Австралії Алекс Хоук після кількох днів вивчення ситуації скористався своїм правом та відмовив сербу у доступі до країни, до того ж заборонивши тенісисту відвідувати Австралію протягом наступних трьох років.

«Я використав свої повноваження в Законі про імміграцію, щоб анулювати візу, яку було видано містеру Новаку Джоковичу — з міркувань здоров'я та доброго порядку, все у суспільних інтересах. Це рішення послідувало за постановою Федерального та окружного суду, який 10 січня анулював попереднє рішення про відмову у візі. Ухвалюючи це рішення, я уважно вивчив всю інформацію, надану Міністерством внутрішніх справ та прикордонною службою Австралії. Уряд твердо стоїть на захисті кордонів Австралії, особливо під час пандемії», — наводить слова урядовця видання Kurir.

Таким чином, якщо юристи спортсмена найближчим часом не подадуть апеляцію на це рішення, серб не зможе захистити свій чемпіонський титул на Зеленому континенті. У суботу, 15 січня, Джоковича та його представників очікує вирішальна зустріч із імміграційними чиновниками, а до того моменту тенісист не буде обмежений у пересуваннях.

Цілком можливо, що адвокати клопотатимуть про видачу їхньому підзахисному тимчасової візи для участі в турнірі. «Я вважаю, що його адвокати будуть домагатися судового перегляду цього рішення, і суду доведеться розглянути будь-яке їхнє звернення, — розповів колишній заступник секретаря Міністерства імміграції Австралії Абул Різві в ефірі ABC News. — На мою думку, клопотання буде про звільнення містера Джоковича на будь-яких умовах, можливо, міністра попросять відпустити його за тимчасовою візою, щоб він зміг зіграти на Australian Open».

Додамо, що в основній сітці чоловічого одиночного турніру українці не будуть представлені. А от у жінок зіграють одразу п'ять наших співвітчизниць. Еліна Світоліна (16-а позиція в рейтингу WTA) зустрінеться у першому колі з француженкою Фіоною Ферро (104-а), Марта Костюк (50-а) поміряється силами з ще однією представницею Франції Діан Паррі (117-а), Ангеліна Калініна (51-а) та Даяна Ястремська (102-а) протистоятимуть американкам Джесіці Пегулі (22-а) та Медісон Бренгл (59-а). Ще одна українка Леся Цуренко (120-а), успішно подолавши три раунди кваліфікації, дізнається свою суперницю пізніше.

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