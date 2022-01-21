Перемога українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа, завдяки якій наш співвітчизник став володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі, стала несподіванкою для багатьох.

Серед них і чемпіон UFC у важкій вазі французький гігант Френсіс Нганну, у доробку якого 16 перемог (та 3 поразки) у професіональній кар'єрі. Більше того, боєць зізнався, що раніше нічого не знав про нашого співвітчизника, але зробив прогноз на бій-реванш Олександра з Ей Джеєм.

«Скажу чесно, я не бачив, як Усик наближався до вершини. Я не знав, де він був перед тим, як побив Джошуа. Я думаю, багато хто з нас вважав, що Джошуа дуже швидко з ним розбереться. Потім я був шокований, коли побачив його. Так що це дуже цікавий бій, тому що тепер Усик привертає до себе увагу та отримує повагу, довівши в попередньому поєдинку, що він справжній. Джошуа доволі хороший у камбеках. Ви можете переглянути його поєдинок із Енді Руїсом. Коли ти обираєш бійця, якого насправді не знаєш, а потім він тебе дивує, ти повертаєшся готовим, маючи всі складові, які допоможуть тобі перемогти в бою. Так що нехай Усик — чистий і дуже технічний боєць, але в реванші я все одно оберу Джошуа», — наводить слова Нганну fightnews.info.

Примітно, що француз, який виступає у змішаних єдиноборствах з 2013 року, схоже, серйозно задумався про те, щоб провести боксерський поєдинок з іншим потенційним суперником Усіка — британцем Тайсоном Ф'юрі. Зокрема, Циганський король уже закликає звернути усі погляди на їхнє майбутнє протистояння, яке, як запевняє боксер, має пройти в Лас-Вегасі…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик зізнався, скільки заробив за бій із Джошуа.

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