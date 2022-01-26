«Квартиру продав учетверо дешевше»: футболіст «Шахтаря» розповів, як тікав із Донецька

30-річний захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Сергій Кривцов, який зламав у ожеледь ногу та не поїхав із командою на тренувальний збір до Туреччини, згадав, як в екстреному порядку їхав із Донецька, коли місто в 2014-му було захоплене окупантами.

«З нерухомості у мене там залишалася квартира, лише цього року її продав, — відверто розповів футболіст в інтерв'ю Youtube-каналу «Пряма червона». — За смішні гроші, рази в чотири дешевше. Я довго не купував квартиру, бо тоді не знав, що далі буде з футбольного погляду. А коли дружина завагітніла, вирішив обзавестися житлом. У жовтні 2013 року ми доробили ремонт, а наступного травня вже з'їхали.

Утім, нам гріх скаржитися, «Шахтар» створює всі умови. А у людей не те, що нерухомість там… Вони просто не можуть виїхати… Я до останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі подібні події. Пам'ятаю, у новинах показували, як одного хлопця, який заспівав гімн України, почали скручувати. Я взагалі не зрозумів, через що це все відбувається

Їдучи з Донецька до Запоріжжя у відпустку, я залишив машину на базі. Але тільки-но приїхав до Запоріжжя, мені зателефонував начальник служби безпеки та сказав: «Забирай машину, бо ми не знаємо, куди може прилетіти». Я забрав, а невдовзі базу обстріляли".

Зазначимо, що Кривцов є вихованцем запорізького «Металурга», перейшовши до «Шахтаря» у 2010-му. За цей час футболіст став восьмиразовим чемпіоном України, сім разів виборов національний Кубок та п'ять — Суперкубок країни. Загалом за «гірників» футболіст провів у всіх турнірах 213 матчів та забив 13 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Андрія Пятова згадала жахи переїзду до «нелюбого» Києва.

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