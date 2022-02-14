У середу, 16 лютого, програма перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів продовжиться двома поєдинками.

У Мілані місцевий «Інтер» прийме на «Джузеппе Меацца» англійський «Ліверпуль», тренер якого Юрген Клопп після однієї з ігор поділився з фанатами пивом. У своїй історії команди перетиналися лише одного разу, також у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2007/2008, і тоді мерсисайдці виявилися сильнішими в обох матчах (2:0 у Ліверпулі та 1:0 у Мілані).

Майбутній поєдинок обіцяє бути захоплюючим та результативним. У цьому впевнений і нападник «Інтера» Едін Джеко. «Цей жереб не був вдалим для нас, тому що „Ліверпуль“ може зашкодити будь-якому клубу. Але у нас теж чудова команда. Думаю, буде багато голів. Ми не є типовою італійською командою, яка готова грати другим номером. Але у таких зустрічах оборона важлива», — зазначив форвард у коментарі виданню Daily Mail. Щоправда, на «Джузеппе Меацца» господарям точно не допоможе захисник Бастоні, який травмувався в кубковому матчі проти «Роми».

Букмекери віддають перевагу представнику Туманного Альбіону в майбутньому поєдинку. Наприклад, контора «Паріматч» на перемогу «Ліверпуля» дає коефіцієнт 2,08, успіх «Інтера» оцінює в 3,45, на нічию можна поставити за 3,80.

В іншому поєдинку ігрового дня австрійський «Зальцбург» прийме мюнхенську «Баварію», яка виступала в одній групі з київським «Динамо». Фахівці практично не сумніваються в успіху підопічних Юліана Нагельсманна, що підтверджує й попереднє протистояння команд у Лізі чемпіонів-2020/2021 (єдине за час виступів у єврокубках), коли мюнхенці двічі впевнено обіграли суперника — 6:2 у гостях та 3:1 удома.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

16 лютого (середа)

«Інтер» — «Ліверпуль» 22:00 MEGOGO, «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3»

«Зальцбург» — «Баварія» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 1»

Нагадаємо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановано ще чотири зустрічі: «Вільярреал» — «Ювентус», «Челсі» — «Лілль» (22 лютого), а також «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» та «Бенфіка» — «Аякс» (23 лютого). Додамо, що фінал Ліги чемпіонів-2021/2022 планують провести 28 травня у Санкт-Петербурзі.

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