Чільна трійка без змін: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 14 лютого

У понеділок, 14 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще п'ять комплектів медалей. За підсумками десяти днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани піднімалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.

Читайте також — Зимові Олімпійські ігри в Пекіні: календар змагань

Українські спортсмени, як і раніше, далекі від п'єдесталу пошани. Пара фігуристів Олександри Назарової та Максима Нікітіна стала останньою у танцях на льоду (довільний танець), а Лідія Гунько за підсумками третього-четвертого заїздів у монобобі показала аналогічний результат. Що стосується фрістайлу, то Ольга Полюк не змогла подолати кваліфікацію, а Анастасія Новосад сдала позитивний тест на коронавірус і взагалі не вийшла на змагання.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і днем раніше, утримує Норвегія (9−5-7), за якою розташувалися Німеччина (8−5-2) та США (7−6-3).

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Норвегія 9 5 7 21 2 Німеччина 8 5 2 15 3 США 7 6 3 16 4 Нідерланди 6 4 2 12 5 Австрія 5 6 4 15 6 Швеція 5 3 3 11 7 Китай 5 3 2 10 8 Російський олімпійський комітет 4 6 8 18 9 Франція 3 6 2 11 10 Швейцарія 3 0 5 8 11 Італія 2 5 4 11 12 Японія 2 4 5 11 13 Словенія 2 3 2 7 14 Канада 1 4 10 15 15 Південна Корея 1 3 1 5 16 Австралія 1 2 1 4 17 Фінляндія 1 1 2 4 18 Угорщина 1 0 2 3 19 Чехія 1 0 1 2 20 Нова Зеландія 1 0 0 1 Словаччина 1 0 0 1 22 Білорусь 0 2 0 2 23 Іспанія 0 1 0 1 24 Бельгія 0 0 1 1 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Зазначимо, що у вівторок, 15 лютого, визначаться володарі 9 комплектів медалей зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міжнародний спортивний суд допустив російську фігуристку Камілу Валієву, що попалася на допінгу, до участі в одиночному турнірі на Олімпіаді.

Фото Twitter Olimpics

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter