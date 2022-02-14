Чільна трійка без змін: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 14 лютого
У понеділок, 14 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще п'ять комплектів медалей. За підсумками десяти днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани піднімалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.
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Українські спортсмени, як і раніше, далекі від п'єдесталу пошани. Пара фігуристів Олександри Назарової та Максима Нікітіна стала останньою у танцях на льоду (довільний танець), а Лідія Гунько за підсумками третього-четвертого заїздів у монобобі показала аналогічний результат. Що стосується фрістайлу, то Ольга Полюк не змогла подолати кваліфікацію, а Анастасія Новосад сдала позитивний тест на коронавірус і взагалі не вийшла на змагання.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і днем раніше, утримує Норвегія (9−5-7), за якою розташувалися Німеччина (8−5-2) та США (7−6-3).
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|9
|5
|7
|21
|2
|Німеччина
|8
|5
|2
|15
|3
|США
|7
|6
|3
|16
|4
|Нідерланди
|6
|4
|2
|12
|5
|Австрія
|5
|6
|4
|15
|6
|Швеція
|5
|3
|3
|11
|7
|Китай
|5
|3
|2
|10
|8
|Російський олімпійський комітет
|4
|6
|8
|18
|9
|Франція
|3
|6
|2
|11
|10
|Швейцарія
|3
|0
|5
|8
|11
|Італія
|2
|5
|4
|11
|12
|Японія
|2
|4
|5
|11
|13
|Словенія
|2
|3
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|10
|15
|15
|Південна Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|17
|Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|18
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|20
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
|Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|24
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у вівторок, 15 лютого, визначаться володарі 9 комплектів медалей зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міжнародний спортивний суд допустив російську фігуристку Камілу Валієву, що попалася на допінгу, до участі в одиночному турнірі на Олімпіаді.
Фото Twitter Olimpics173
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