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Спорт

Чільна трійка без змін: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 14 лютого

17:45 14 лютого 2022
Талісмани Олімпіади-2022

У понеділок, 14 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще п'ять комплектів медалей. За підсумками десяти днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани піднімалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.

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Українські спортсмени, як і раніше, далекі від п'єдесталу пошани. Пара фігуристів Олександри Назарової та Максима Нікітіна стала останньою у танцях на льоду (довільний танець), а Лідія Гунько за підсумками третього-четвертого заїздів у монобобі показала аналогічний результат. Що стосується фрістайлу, то Ольга Полюк не змогла подолати кваліфікацію, а Анастасія Новосад сдала позитивний тест на коронавірус і взагалі не вийшла на змагання.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і днем раніше, утримує Норвегія (9−5-7), за якою розташувалися Німеччина (8−5-2) та США (7−6-3).

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Норвегія 9 5 7 21
2 Німеччина 8 5 2 15
3 США 7 6 3 16
4 Нідерланди 6 4 2 12
5 Австрія 5 6 4 15
6 Швеція 5 3 3 11
7 Китай 5 3 2 10
8 Російський олімпійський комітет 4 6 8 18
9 Франція 3 6 2 11
10 Швейцарія 3 0 5 8
11 Італія 2 5 4 11
12 Японія 2 4 5 11
13 Словенія 2 3 2 7
14 Канада 1 4 10 15
15 Південна Корея 1 3 1 5
16 Австралія 1 2 1 4
17 Фінляндія 1 1 2 4
18 Угорщина 1 0 2 3
19 Чехія 1 0 1 2
20 Нова Зеландія 1 0 0 1
Словаччина 1 0 0 1
22 Білорусь 0 2 0 2
23 Іспанія 0 1 0 1
24 Бельгія 0 0 1 1
Латвія 0 0 1 1
Польща 0 0 1 1

Зазначимо, що у вівторок, 15 лютого, визначаться володарі 9 комплектів медалей зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міжнародний спортивний суд допустив російську фігуристку Камілу Валієву, що попалася на допінгу, до участі в одиночному турнірі на Олімпіаді.

Фото Twitter Olimpics

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