Швидкий гол «Ювентуса» та успіх «Челсі» на «Стемфорд Бридж»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 лютого, у Вільярреалі та Лондоні пройшли чергові перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Вільярреал» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія) — 1:1 (Парехо, 66 — Влахович, 1).

Туринський клуб відчутно «трясе» по ходу нинішнього сезону, тому не дивно, що у виїзному поєдинку не підопічні Массіміліано Алегрі були фаворитами. Та й у суперниках у них був переможець Ліги Європи, який здолав у вирішальному матчі англійський «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Підсобив гостям швидкий гол, коли Влахович відгукнувся на простріл Данило з правого флангу та з центру штрафного майданчика точно пробив повз воротаря. Примітно, що сербський форвард, забивши на 32-й секунді, став рекордсменом серед дебютантів турніру — колишнє досягнення належало гравцю дортмундської «Борусії» Андреасу Меллеру, який у 1995 році забив у ворота… «Ювентуса». А взагалі до найшвидшого голу Ліги чемпіонів Влахович не дотягнув — у березні 2007-го форвард «Баварії» Рой Макай відзначився у воротах «Реала» через 10,12 секунди після стартового свистка.

Цей удар так і став для туринців єдиним у рамку воріт у першому таймі. А ось у господарів було як мінімум два чудові шанси, щоб відігратися, але Ло Чельсо перевірив на міцність стійку, а Данжума не зміг переграти голкіпера ударом із меж штрафного майданчика. Те, що не вдалося партнерам, втілив у забитий м'яч на 66-й хвилині Парехо, замкнувши передачу Капу.

Склалося враження, що після того, як рахунок став 1:1, обидві команди заспокоїлися й без особливого бажання довели гру до результативної нічиї. Тож тепер усе вирішиться у матчі-відповіді.

«Челсі» (Англія) — «Лілль» (Франція) — 2:0 (Хавертц, 8, Пулішич, 63).

Цього сезону чинний переможець Ліги чемпіонів, лондонський «Челсі», що не так давно тріумфував на клубному чемпіонаті світу, програв удома лише одного разу, поступившись у вересні в прем'єр-лізі «Манчестер Сіті» (0:1). Не хотіли псувати свою статистику підопічні Томаса Тухеля й після звітного поєдинку, уже на 8-й хвилині вийшовши вперед у рахунку після точного удару головою Хаверца, що замкнув навіс Зієша з кутового.

Не можна сказати, що французький клуб у чомусь поступався господарям, але лондонці зовні легко вели гру й у підсумку в середині другого тайму подвоїли свою перевагу після того, як Пулішич отримав пас у штрафному майданчику та пробив у нижній кут, тим самим забезпечивши «аристократам» комфортну перевагу перед виїзним поєдинком.

Поєдинки-відповіді суперників відбудуться в Турині та Ліллі 16 березня.

Додамо, що ще у двох перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у середу, 23 лютого, зіграють «Бенфіка» — «Аякс» та «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

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