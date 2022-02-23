Яремчук урятував «Бенфіку» та відзначив гол у футболці з тризубом: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 23 лютого, двома поєдинками в Мадриді та Лісабоні завершилася ігрова програма перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Атлетико» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 1:1 (Жоау Феліш, 7 — Еланга, 80).

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду свого часу любив матчі проти «Атлетико». Чи жарт — зірковий португалець забив «матрацникам» 25 голів, у тому числі оформив чотири хет-трики, а також забив гол у фіналі Ліги чемпіонів-2014.

Ось тільки це було, коли Криштіану виступав за «Реал» та «Ювентус». Але приїхавши у складі «МанЮнайтед» на «Ванда Метрополітано», португалець у буквальному сенсі був закритий суперниками та залишався безпорадним на полі. А ось самі господарі доволі швидко вийшли вперед, коли Жоау Феліш (за іронією долі, співвітчизник Роналду, тільки молодший за уродженця Мадейри майже на 15 років) головою точно пробив після навісу Ренана Лоді.

У «червоних дияволів» тривалий час нічого не виходило в атаці. Те, що не вдалося партнерам, зробив 19-річний швед Еланга, який наприкінці зустрічі пробив з-за меж штрафного майданчика та поцілив точно в кут. Цікаво, що цей гол став для «МЮ» ювілейним, 500-м, у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів. Більше забивали лише три клуби — «Реал» (1001), мюнхенська «Баварія» (760) та «Барселона» (624).

Наприкінці зустрічі «манкуніанцям» ще й удача посміхнулася, коли після удару Грізманна м'яч прийняла на себе поперечина, а ось рахунок більше не змінювався до фінального свистка.

«Бенфіка» (Португалія) — «Аякс» (Нідерланди) — 2:2 (Алле, 26, у свої ворота, Яремчук, 72 — Тадич, 18, Алле, 29).

«Аякс» їхав у гості до «Бенфіки», маючи за плечима вражаючу безпрограшну серію в гостьових поєдинках, яка тягнеться з грудня 2020-го, коли амстердамці поступилися в групі Ліги чемпіонів «Ліверпулю» (0:1). Усе вдало склалося для підопічних Еріка Тен Хага й цього разу.

Гості доволі швидко повели в рахунку після точного удару Тадича, але незабаром господарі зрівняли рахунок, причому підсобив їм у цьому… найкращий бомбардир «Аякса» в нинішній Лізі чемпіонів Алле, який зрізав м'яча у ворота. Утім, форвард за кілька хвилин виправився, забивши вже в чужі ворота та продовживши свою вражаючу гольову серію — тепер на рахунку 27-річного футболіста з Кот-д'Івуару вже 11 м'ячів у нинішньому єврокубковому турнірі.

«Бенфіка» намагалася уникнути поразки, і в середині другого тайму на полі з'явився Роман Яремчук, який ледь не втратив зір під час заняття в тренажерному залі. Нашому співвітчизнику знадобилося 10 хвилин, щоб відзначитися забитим м'ячем — Яремчук встигнув на добивання після того, як голкіпер парирував удар Гонсало Рамоса, та головою відправив м'яча у ворота. На радощах укранець зірвав із себе футболку, де була ще одна, але вже з тризубом. Респект, Романе, за підтримку!

Гол Яремчука

Поєдинки-відповіді відбудуться в Манчестері та Амстердамі 15 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рекордний гол Влаховича не допоміг «Ювентусу» обіграти на виїзді «Вільярреал».

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