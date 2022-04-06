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Спорт

У заручниках на росії: «Крилья Совєтов» не відпускають футболіста збірної України

17:56 6 квітня 2022
У заручниках на росії: «Крилья Совєтов» не відпускають футболіста збірної України

25-річний український півзахисник Дмитро Іванісеня, який перейшов до самарських «Крильєв Совєтов» улітку минулого року, опинився в незавидному положенні.

Після початку війни футболіст спробував скористатися директивою ФІФА, яка дозволяє легіонерам у російській прем'єр-лізі розривати контракти з клубами в односторонньому порядку, та залишити країну-агресора, як зробили багато іноземних футболістів, у тому числі ексгравець збірної України Ярослав Ракицький. Але керівництво самарців вчинило по-своєму й не дозволило Дмитру цього зробити, фактично взявши його в заручники.

«Один мій друг Діма Іванісеня застряг на росії. Він не може вирватися звідти, оскільки „Крилья Совєтов“ не дозволяють йому розірвати контракт. Йому виставляють такі рахунки за розрив контракту, що йому просто доведеться продати себе по частинах», — зазначив Громов в інтерв'ю каналам «Футбол ½/3».

Зазначимо, що Іванісеня, який одного разу зіграв у складі національної збірної України, провів за «Крилья Совєтов» у цьому сезоні 17 матчів у всіх турнірах, м'ячів не забивав. Востаннє українець виходив на поле у грудні минулого року, а після поновлення 6 березня чемпіонату росії не потрапляв до заявки на жоден із матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Тимощук, який тренує на росії, відмовляється платити аліменти через санкції.

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