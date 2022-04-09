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Спорт

Через три роки: скандальний екс-футболіст збірної України повертається до «Шахтаря»

18:48 9 квітня 2022
Ярослав Ракицький

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький, який залишив пітерський «Зеніт» у зв'язку з «важкою сімейною ситуацією», знайшов собі новий клуб.

Спочатку планувалося, що футболіст продовжить свою кар'єру в Туреччині, проте 32-річний Ракицький ухвалив інше рішення. Як повідомив директор з футболу «гірників» Даріо Срна, Ярослав повернеться до «Шахтаря», вихованцем якого є.

«Деякі легіонери „Шахтаря“ вже підписали контракти з іншими командами, деякі сказали, що не повернуться. Я ставлюся до цього нормально. Ці гравці багато зробили для „Шахтаря“. Хтось менше, хтось більше, але це їхнє рішення. Можливо, я не погоджуюся з ними, але я їхні рішення поважаю. Також чекаємо на нашого колишнього гравця та легенду „Шахтаря“ — Ракицького, щоб він із нами грав (зокрема, у рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine проти європейських клубів із метою допомоги українській армії та людям, які постраждали від війни. — Авт.)», — заявив Даріо Срна в ефірі «Футбол News».

Зазначимо, що Ракицький у період з 2009-го по 2018-й рік відіграв за першу команду «Шахтаря» у всіх турнірах понад 300 матчів. У його активі 22 трофеї, завойовані у складі «гірників», — вісім чемпіонств, а також по шість Кубків та Суперкубків України.

Ракицький виграв у складі "Шахтаря" 22 трофеї

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що самарські «Крилья Совєтов» не відпускають із росії футболіста збірної України Дмитра Іванісеню.

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