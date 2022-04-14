Перемогу «Шахтарю» над «Лехією» приніс гол 12-річного хлопчика Діми: відеоогляд матчу

Донецький «Шахтар», який мінімально поступився в Піреї «Олімпіакосу» (0:1), провів другий матч у рамках благодійного турне містами Європи, метою якого є збір коштів для українців, що постраждали від війни. У польському Гданську «гірники» зіграли проти місцевої «Лехії».

«Лехія» (Гданськ, Польща) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:3

«Шахтар»: Трубін (Пятов, 46), Стасюк (Капінус, 73), Бондар (Удод, 78), Ракицький (Фарина, 83), Матвієнко, Бондаренко (Шостак, 89), Степаненко, Топалов (Криськів, 60), Мишньов (Чех, 60), Мудрик (Діма, 90+3), Борячук (Сігеєв, 78).

Голи: Діабате (12), Оконевські (90+3) — Мудрик (7, з пенальті, 58), Діма (90+5).

Досить швидко підопічним Роберто де Дзербі, у складі яких після повернення із «Зеніту» дебютував Ракицький, вдалося відкрити рахунок, коли Мудрик заробив пенальті та сам же реалізував його, але невдовзі після помилки Бондаря, який не зміг вибити м'яча зі свого штрафного майданчика, точним ударом відзначився Діабате.

Після перерви Мудрик оформив «дубль», буквально «прошивши» захист суперника та пробивши точно в кут, але в компенсований час помилився вже досвідчений Пятов, який не зміг зафіксувати м'яча в руках, і Оконевські вдало зіграв на добиванні.

Утім, «Шахтарю» все ж таки вдалося перемогти. І вирішальний м'яч забив… 12-річний хлопчик Діма Кеда. Сам він родом із міста Харцизьк у Донецькій області, яке окуповане з 2014 року та входить до складу так званої «ДНР», а у 2018-му разом із батьками переїхав до Маріуполя. З початку війни і до 16 березня хлопчик із сім'єю знаходилися в місті, яке рашисти буквально зрівнювали із землею, після чого їм усе ж таки вдалося виїхати до Польщі. І ось він у футболці «Шахтаря» вийшов на заміну і, пройшовши від центру поля до штрафного майданчика «Лехії», точним ударом по порожніх воротах приніс перемогу улюбленій команді, після чого футболісти загойдали його на руках, подарувавши купу незабутніх позитивних емоцій.

Гол 12-річного Діми

Огляд матчу

Нагадаємо, що у планах «Шахтаря» проведення ще кількох матчів у рамках турне — зокрема, проти турецького «Фенербахче» (19 квітня) та хорватського «Хайдука» (1 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав Алана Патрика до бразильського «Інтернасьоналя» за 2 млн євро.

Фото ФК «Шахтар»

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