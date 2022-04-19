У вівторок, 19 квітня, у Стамбулі на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» проходить черговий матч у рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace між місцевим «Фенербахче» та донецьким «Шахтарем».

Нагадаємо, що цей поєдинок є третім для «гірників» у рамках євротурне. Раніше підопічні Роберто де Дзербі мінімально поступилися грецькому «Олімпіакосу» (0:1) та обіграли польську «Лехію» (3:2) завдяки голу 12-річного хлопчика з Маріуполя. Що стосується «Фенербачхе», то стамбульці займають другий рядок у турнірній таблиці, маючи дев'ятиматчеву безпрограшну серію в чемпіонаті країни — щоправда, шансів поборотися за золоті нагороди практично немає з відставанням від «Трабзонспору», що лідирує, у 11 очок за п'ять турів до кінця.

Зазначимо, що тренувальний табір «Шахтаря» в Туреччині поповнився ізраїльтянином Манором Соломоном, який після початку війни виїхав на батьківщину.

«Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 1:0

«Шахтар»: Пятов (Шевченко, 46), Конопля (Капінус, 46), Бондар, Матвієнко (Марлон, 46), Ракицький, Степаненко, Бондаренко, Топалов (Судаков, 46), Мудрик, Соломон, Сігеєв.

Гол: Валенсія (26).

У прямій трансляції матч «Фенербахче» — «Шахтар» дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що також у рамках Shakhtar Global Tour for Peace «гірники» планують провести 1 травня товариський матч із хорватським «Хайдуком».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Георгій Судаков уперше став батьком.

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